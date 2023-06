Die Denver Nuggets und die Miami Heat kämpfen in den NBA Finals um die begehrte Larry O'Brien Trophy. Ob die Finalspiele live im Free-TV gezeigt werden und bei wem die Rechte für die Übertragung im TV und Livestream liegen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

30 Mannschaften begannen im vergangenen Oktober die lange Reise in der Regular Season der NBA. Davon sind nur noch zwei Teams übrig: die Denver Nuggets, Nummer-1-Seed der Western Conference, und die Miami Heat, Nummer-8-Seed der Eastern Conference.

Die beiden Teams treffen in den Finals 2023 um die Meisterschaft aufeinander. Während sich die Heat dreimalige Champions nennen dürfen, nehmen die Nuggets zum ersten Mal in Franchise-Geschichte an einem Finale teil.

In der Nacht auf Freitag, den 2. Juni, wird die Best-of-7-Serie mit dem ersten Spiel eröffnet. Die Nuggets mit ihrem zweifachen MVP Nikola Jokic haben in den ersten beiden Spielen Heimrecht, ehe Spiel 3 und 4 in Miami steigen. Für die Spiele 5-7, falls sie nötig werden, wechselt nach jedem Spiel dann das Heimrecht.

NBA Finals: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit (MEZ) Heim Auswärts 1 2. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 2 5. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 3 8. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 4 10. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 5* 13. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 6* 16. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 7* 19. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat

*falls benötigt

NBA Finals live im Free-TV? So seht Ihr die Spiele der Denver Nuggets vs. Miami Heat live im TV und Livestream

Wer bezüglich der NBA Finals auf der Suche nach einer Free-TV-Übertragung ist, wird enttäuscht. Auch die Finalrunde wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Stattdessen müsst Ihr entweder bei DAZN vorbeischauen oder Euch für 15 US-Dollar pro Monat Zugriff auf den League Pass verschaffen, um nichts vom Spektakel zu verpassen.

DAZN besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte an allen Begegnungen und begleitet sie mit einem deutschen Kommentatoren-Duo, bestehend aus Lukas Schönmüller und Experte Alex Vogel. Wenige Augenblicke vor Tip-Off geht der Streamingdienst auf Sendung, für Spiel 1 beginnt die Übertragung heute Nacht um 2.30 Uhr deutscher Zeit.

Gratis ist der Zugang zu DAZN nicht. Für das vielfältige Sportangebot, das unter anderem auch aus Fußball, Tennis, Darts, MMA uvm. besteht, wird ein Abonnement benötigt, das in Form von drei Paketen vorkommt: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Zugriff auf die NBA ermöglichen dabei nur die Varianten Unlimited und Standard. DAZN World zeigt dagegen keine Spiele der amerikanischen Profiliga.

NBA Finals live im Free-TV? So seht Ihr die Spiele der Denver Nuggets vs. Miami Heat live im TV und Livestream - Denvers Weg ins Finale

Während sich die Heat in den Conference Finals gegen die Celtics reichlich mühten und für die Entscheidung sieben Partien brauchten, hatten die Nuggets überhaupt keine Probleme, um die Los Angeles Lakers um LeBron James mit einem Sweep aus dem Wettbewerb zu werfen.

In den Runden davor bezwangen die Nuggets die Minnesota Timberwolves und die Phoenix Suns. Die Heat setzten sich in der 1. Runde und den Conference Semifinals gegen die Titelfavoriten Milwaukee Bucks und die New York Knicks durch.

Runde Gegner Ergebnis (Best of 7) 1. Runde Minnesota Timberwolves (8) 4:1 Western Conference Semifinals Phoenix Suns (4) 4:2 Western Conference Finals Los Angeles Lakers (7) 4:0

NBA Finals live im Free-TV? So seht Ihr die Spiele der Denver Nuggets vs. Miami Heat live im TV und Livestream - Miamis Weg ins Finale