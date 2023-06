NBA Finals - Fragen zur Saison der Miami Heat: Kommt jetzt der Trade für Damian Lillard?

Als erst zweiter 8-Seed der Playoff-Geschichte erreichten die Miami Heat die NBA Finals. Dort unterlagen Jimmy Butler und Co. den Denver Nuggets. War das nur ein Ausreißer nach oben oder ist mit Miami auch in der kommenden Saison zu rechnen?

Außerdem: Haben die Heat die Mittel, um sich einen großen Namen wie Damian Lillard zu angeln?

© getty Miami Heat: Wie ist die Saison zu bewerten? Hand aufs Herz. Wer hätte diesem Team vor der Saison, während der Saison oder zu Beginn der Playoffs überhaupt so einen Run zugetraut? Es gab nicht wenige Heat-Fans, die lieber die Chancen auf einen guten Pick erhöht hätten. Zuerst setzte es einen Dämpfer gegen die Atlanta Hawks im ersten Spiel des Play-In. Danach quälte man sich gegen die Chicago Bulls zu einem vermeintlich sicheren Erstrunden-Aus gegen die übermächtig wirkenden Milwaukee Bucks. Dazu kam es bekanntlich nicht. Die, in der regulären Saison komplett kalten Heatles, fingen genau zur richtigen Zeit Feuer. Nein, sie brannten lichterloh. Wo vor den Playoffs wenig Angst vor dem Distanzwurf herrschte (34,4 Prozent), war nun Vorsicht geboten (38 Prozent). NBA Finals - Die Serie im Überblick Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 2. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 104:93 2 5. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 108:111 3 8. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 94:109 4 10. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 95:108 5 13. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 94:89

© getty Die Bucks fanden keine Antworten gegen das Stehaufmännchen aus Miami und gewannen nur ein Spiel in der Serie. Auch die New York Knicks mussten sich nach einem zähen Kampf mit 2-4 geschlagen geben. Danach stürmte man gegen Boston zu einer 3-0-Führung und brachte diese gerade so ins Ziel: Den Finals. Dort war man natürlich wieder der Underdog und außer einem Ausreißer in Spiel 2 blieb man auch die schwächere Mannschaft. "Wir können uns nichts vorwerfen", sagte Erik Spoelstra nach der Partie. "Wir waren einfach nicht gut genug. Wir haben es mit einem Team zu tun bekommen, das in dieser Serie besser war als wir", zollte er seinem Gegner Tribut. Die Heat haben aus dieser Postseason das Optimum herausgepresst und einmal mehr bewiesen, dass sie in einer Serie über sieben Spiele trotz womöglich weniger Talent schwer zu schlagen sind, weil sie eben geschlagen werden müssen und dies nicht selbst tun.

© getty Miami Heat: Was war mit Jimmy Butler in den Finals los? Miami tat sich schwer gegen das starke Kollektiv der Nuggets. Doch es half wenig, dass Superstar Jimmy Butler nicht an seine heroischen Taten aus den Playoffs anknüpfen konnte. Playoff-Jimmy war abgemeldet. Das ist zum Einen, mit der Länge seiner Gegenspieler zu erklären. Meistens kümmerte sich Aaron Gordon um Butler und sorgte dafür, dass Mr. Buckets um jeden seiner Punkte kämpfen musste. Dann waren da noch die sieben Spiele gegen die hochgelobte Verteidigung der Celtics. Butler suchte sich dabei gerne gezielt das Matchup gegen Derrick White aus. Mitglied im Second-All-Defensive-Team. Bei den Bucks hieß sein Gegenüber die meiste Zeit Jrue Holiday, dieser schaffte es sogar ins First-All-Defensive-Team. Trotzdem dominierte Butler beide Matchups, aber er ließ dabei sicher einige Körner, die er gegen Gordon (gar kein All-Defensive-Team) gut hätte gebrauchen können. Vielleicht war ja die Knöchelverletzung gegen die Knicks Schuld. "Meinem Knöchel geht es gut. Wir haben nicht gewonnen. Es gibt keine Ausreden", schob Butler dem einen Riegel vor. Doch es war deutlich, dass die Explosivität aus den vorherigen Serien abhandengekommen war.

© getty Heat: Ist Erik Spoelstra der beste Coach der Liga? Bei einer Sache sind sich allerdings alle einig. Den Miami Heat gebührt Respekt. Allen voran Spoelstra. Der Coach setzte sein komplettes Können ein, um seinem vermeintlich schwächeren Team Vorteile zu verschaffen. Damit mauserte er sich zum heimlichen Star der Playoffs. Von der Zonenverteidigung aus Miami wird Jayson Tatum heute noch schlecht schlafen. Immer wieder reagierte Spoelstra während des Spiels auf die Taktiken seiner Gegenüber. Fast ein Gegenstück zu dem eisern an seinem Spielstil festhaltenden Mike Budenholzer von Milwaukee. Jedes Team (außer die Spurs vielleicht) hätte wohl gerne Spoelstra an der Seitenlinie. Oft wirkte er an der Seitenlinie überlegen, selbst, wenn ein Spiel mal verloren ging. Für so eine flexible Taktik braucht es disziplinierte Spieler, die schnell auf Kommandos und Änderungen reagieren können. "Manchmal ist es nicht deine Zeit, aber dieses Team wird für immer in Erinnerung bleiben", so Spoelstra nach der Niederlage. "Wir haben ein festes Band geknüpft, das über Jahre bestehen wird", sagte der Trainer über sein Team.

© getty Schon beim Zuschauen spürte man, dass er recht hatte. Kevin Love saß geduldig eine komplette Partie auf der Bank und legte los, als sein Name gerufen wurde. Duncan Robinson war eigentlich gar kein Faktor und galt schon als Flop dieser Miami-Saison. In den Playoffs attackierte er auf einmal Close-Outs und spielte mit einem Selbstbewusstsein, dass man nicht für nötig gehalten hätte. Diese Truppe vertraute auf den Coach und der Coach vertraute auf diese Truppe. Die Mannschaft bestand zu großer Zahl aus undrafted oder spät gezogenen Spielern. Doch Spoelstra schaffte es, dass sie trotz Rückschlägen wieder an sich glaubten. weil er an sie glaubte. Das machte den Run dieser Mannschaft so symphatisch. "Ich glaube wir sind ein Team, mit dem sich viele Menschen identifizieren können", so Spoelstra. "Das Gefühl, aussortiert zu sein, weniger wert zu sein. Einige in unserer Kabine fühlen sich manchmal so und einige Menschen da draußen sicher auch", erklärte der Coach das Phänomen. "Wie sich diese Truppe zurückgekämpft hat und einen Ehrgeiz und Widerstandsfähigkeit entwickelt hat, ist etwas, das man an seine Kinder weitergeben kann. Obwohl es nur ein Sport ist, gibt es Lektionen, die auch im Leben helfen", zeigte sich Spoelstra stolz auf seine Truppe.

© getty Miami Heat: Welche Entscheidungen stehen in der Offseason an? Die beiden Superstars stehen zumindest langfristig unter Vertrag (bis min. 2025), entsprechend werden die Heat versuchen, um die beiden ihr Team zu gestalten. Einfach wird dies nicht, da mit Gabe Vincent und Max Strus gleich zwei Starter Free Agents werden. Beide spielten die Saison mit Minimal-Verträgen, so billig werden die Heat also nicht davonkommen. Das Problem dabei ist, dass die Heat auch ohne die zwei Guards bereits Gehälter über 170 Millionen Dollar für die kommende Saison in den Büchern haben. Grund dafür sind die Verlängerungen von Butler und Tyler Herro. Miami kann für Strus und Vincent über den Cap gehen, es wird dann eben nur entsprechend teuer. Rund 10 Millionen jährlich sollten für die beiden drin sein, das würde Miami aber selbst 70 Millionen kosten. Miami Heat: Diese Spieler werden Free Agents Spieler (Alter) Position Gehalt 22/23 Anmerkung Udonis Haslem (43) Center 2,9 beendet Karriere Kevin Love (34) Forward/Center Unrestricted Victor Oladipo (31) Guard 9,1 Spieler-Option Max Strus (27) Guard 1,7 Unrestricted Gabe Vincent (27) Guard 1,7 Unrestricted Ömer Yurtseven (24) Center 1,6 Restricted Cody Zeller (30) Center 0,7 Unrestricted

© getty Wo kann also der Rotstift angesetzt werden? Kyle Lowry und dessen im kommenden Jahr auslaufender Vertrag könnte ein Thema werden, gleiches gilt für Duncan Robinson, der in diesen Playoffs zumindest andeutete, dass er noch ein Rotationsspieler in der NBA sein kann. Die Heat waren in der Vergangenheit nie gewillt, die Steuer zu zahlen. Das gab es lediglich in den Big-Three-Jahren und auch da eher widerwillig. Diesmal wird es sich aber kaum vermeiden lassen, erst recht da Vincent und Strus so wichtig für dieses Team waren.

© getty Miami Heat: Können die Heat für Damian Lillard traden? Womöglich schlagen die Heat aber einen anderen Weg ein. Boss Pat Riley ist bekannt dafür, die großen Namen zu jagen und das wird auch in diesem Sommer nicht anders sein. Laut Shams Charania (The Athletic) gaben die Heat im Februar auch ein Angebot für Kyrie Irving ab, bevor die Nets das Angebot der Dallas Mavericks annahmen. Mit einem Sign-and-Trade könnte Miami wieder in diesen Poker einsteigen. Der andere Name, der schon seit Monaten um den South Beach zirkuliert, ist aber der von Damian Lillard. Der Blazers-Star erklärte erst kürzlich, dass er sich ein Engagement in Florida vorstellen könne, beteuerte aber, dass Portland weiter seine erste Option sei. Miami Heat: Diese Spieler haben langfristig einen Vertrag Spieler (Alter) Position 23/24 24/25 25/26 26/27 Jimmy Butler (33) Forward 45,2 48,8 52,4* UFA Bam Adebayo (25) Center 32,6 34,8 37,1 UFA Kyle Lowry (37) Guard 29,7 UFA - - Tyler Herro (23) Guard 27,0 29,0 31,0 33.0 Duncan Robinson (29) Forward 18,2 19,4 19,9*** UFA Victor Oladipo (31) Guard 9,5* UFA - - Caleb Martin (27) Forward 6,8 7,1* UFA - Nikola Jovic (20) Forward 2,4 2,5 4,4** RFA Haywood Highsmith (26) Forward 1,9*** RFA - -

© getty Es gibt Wege für Miami, das zu stemmen und fast alles beginnt dabei mit Herro. Sehen die Blazers in ihm einen kommenden Star? Wenn nicht, wird es für Miami schwer, ein Paket zu schnüren. Zusammen mit Robinson könnten zumindest die Gehälter passend gemacht werden, dazu haben die Heat drei Erstrundenpicks, welche sie traden können. Das ist zumindest ein Anfang, doch andere Teams werden mit Sicherheit mehr bieten können. Andere Namen könnten Trae Young (Hawks) oder auch Bradley Beal (Wizards) sein, wobei letzterer eine No-Trade-Klausel besitzt. Da Washington aber mit dem neuen GM Michael Winger womöglich auf einen Rebuild zusteuert, dürfte dies nicht das Problem sein.