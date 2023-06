NBA Finals - Denver Nuggets vs. Miami Heat: Termine, Spielplan, Ansetzungen

Die NBA Finals stehen vor der Tür. Die Denver Nuggets treffen dabei auf die Miami Heat. Hier gibt es die Übersicht über alle Ansetzungen, Termine und Livestreams für die Endspiele um die Meisterschaft.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stehen die Denver Nuggets um den zweifachen MVP Nikola Jokic in den Finals. Gegner sind die Miami Heat, welche nur als Achter in der Eastern Conference in die Playoffs rutschten, dann aber die Favoriten aus Milwaukee und Boston überrumpelten. Auch in den Finals gehen die Heat als Außenseiter in die Serie.

NBA Finals: Alle Termine und Ansetzungen in der Übersicht

Los geht es am 2. Juni um 2.30 Uhr deutscher Zeit mit Spiel 1 in Denver. Fünf der möglichen sieben Spiele sind zu dieser Uhrzeit terminiert, nur Spiel 2 und Spiel 7 starten bereits um 2 Uhr deutscher Zeit. Sollte die Serie über die volle Länge gehen, findet in der Nacht auf Montag, den 19. Juni das Entscheidungsspiel statt.

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 2. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 2 5. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 3 8. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 4 10. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 5* 13. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 6* 16. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 7* 19. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat

NBA Finals: Darum haben die Denver Nuggets Heimvorteil

Der Heimvorteil entscheidet sich anhand der gewonnenen Spiele während der regulären Saison. Im Westen gewannen die Nuggets 53 von 82 Partien, in ihrer Conference reichte dies für den Spitzenwert. Im Osten hatten Milwaukee (58 Siege), Boston (55) und Philadelphia (54) bessere Bilanzen, allerdings konnten sich dieses Trio nicht für die Finals qualifizieren.

Miami erreichte dagegen nur 44 Siege, weswegen sie nun bis zu viermal in Denver antreten müssen.

NBA Finals: So funktioniert der Modus

Über die Jahre hat die NBA den Modus für die Finals immer mal wieder leicht angepasst. Eines bleibt aber konstant. Es braucht vier Siege in einer sogenannten "Best-of-seven-Serie", um die Meisterschaft zu gewinnen. Das Team mit der besseren Bilanz in der Regular Season hat vier Heimspiele, das andere, in dem Fall Miami, nur drei.

Gespielt wird im 2-2-1-1-1-Format. Was bedeutet das? Denver hat zunächst zwei Heimspiele, dann empfangen die Heat zweimal Jokic und Co. Danach wechselt das Heimrecht bis zum letzten Spiel in der Mile High City.

In der Vergangenheit wurden die Finals noch im 2-3-2-Format gespielt. Dies wurde 1985 zunächst eingeführt, um die Reisestrapazen für die Teams zu verringern. Es war in einer Zeit, als regelmäßig Boston auf Los Angeles in den Finals traf. Für die Finals 2014 wurde diese Regelung wieder abgeschafft.

© getty Die Golden State Warriors sind noch der amtierende Champion.

NBA Finals: Wo gibt es einen Livestream?

Wie schon in den vergangenen Jahren wird DAZN die kompletten NBA Finals übertragen. Der Streaming-Dienst übertrug fast jede Nacht ein Spiel der Regular Season, gleiches galt für die Playoffs. Hier geht es zu den verschiedenen Angeboten von DAZN.

Eine weitere Option ist der NBA League Pass, welcher derzeit für 15 US-Dollar im Monat abonniert werden kann. Hier stehen dem User diverse Streams plus alle Spiele der letzten zehn Jahre sowie weitere Klassiker zur Verfügung.