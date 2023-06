NBA, Draft: Wie gut sind die San Antonio Spurs mit Victor Wembanyama?

Offiziell ist es noch nicht, doch in wenigen Tagen werden die San Antonio Spurs Victor Wembanyama mit dem ersten Pick im NBA Draft 2023 ziehen. Wie passt der Franzose zum Team des legendären Gregg Popovich?

Es waren zuletzt harte Jahre für die so erfolgsverwöhnten Texaner. Nach 22 Playoff-Teilnahmen in Folge verpassten die Spurs eben diese viermal am Stück. 2022/23 wurde gerade einmal 22 Spiele gewonnen, so wenige wie zuletzt 1997. Damals gewannen die Spurs anschließend die Draft Lottery und zogen einen gewissen Tim Duncan, der das Fundament für die fünf Meisterschaften der Spurs bilden sollte.

Nun haben die Spurs wieder den ersten Pick, zum dritten Mal in ihrer Geschichte und zum dritten Mal wartet ein Big Man (1988 war es David Robinson), der das Schicksal der Franchise langfristig verändern kann und womöglich auch wird. Victor Wembanyama ist ein Spieler, wie ihn die Basketball-Welt noch nie gesehen hat. Selbst der sonst so konservative Adrian Wojnarowski (ESPN) bezeichnete den Franzosen vor der Draft Lottery als das "womöglich beste Prospect" in der Geschichte des US-Sports.

Und besser hätte der Abend für Wembanyama nicht laufen können. Insgeheim waren die Spurs sein Wunschziel, auch weil San Antonio vor allem in Frankreich sehr beliebt ist. Tony Parker spielte hier viele Jahre, auch Boris Diaw war ein wichtiger Teil jener legendären Mannschaft, die 2014 die Miami Heat und deren Big Three um LeBron James schwindelig spielte und als Vorbild für Basketball in Reinform gilt.

"Heute war ein guter Tag", twitterte Wembanyama nach der Lottery. Es scheint dem 19-Jährigen also nichts auszumachen, dass er zu einem der schlechtesten Teams der NBA gehen wird, obwohl theoretisch auch "fertigere" Teams wie Portland oder Dallas in der Verlosung waren. Wie passt Wemby nun nach San Antonio und wie gut werden die Spurs in der kommenden Saison sein?