NBA - Was passiert mit Chris Paul? Die Optionen des Suns-Guards im Überblick

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Chris Paul wohl nicht weiter mit seinem aktuellen Vertrag bei den Phoenix Suns spielen wird. Wie geht es nun weiter? Ein Blick auf die zahlreichen Möglichkeiten.

Wie Shams Charania (The Athletic) und Adrian Wojnarowski (ESPN) am Donnerstag übereinstimmend berichteten, untersuchen die Suns aktuell gemeinsam mit Paul und dessen Repräsentation, welche Optionen sinnvoll für beide Seiten wären. Nahezu ausgeschlossen sei jedoch, dass die Suns das ausstehende Gehalt von 30,8 Millionen Dollar für Paul in der kommenden Saison zahlen. Nur 15,8 Millionen davon sind garantiert, der Rest würde erst am 28. Juni garantiert werden.

Dies ist dementsprechend auch die Deadline, bis zu der die Suns offenbar aktiv werden wollen. Paul hat wohl den Wunsch, die Situation möglichst früh gelöst zu haben, damit er nicht sehr kurzfristig zum Start der Free Agency am 30. Juni auf den Markt kommt.