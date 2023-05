NBA Playoffs: Warriors sich über sich selbst und Referees bei Pleite gegen Lakers: "Wurden komplett veralbert"

Die Golden State Warriors gingen bei den Los Angeles Lakers in Spiel 3 nach einem guten Beginn komplett unter. Die Spieler der Warriors üben Selbstkritik, bemängeln aber auch die Leistung der Referees.

"Wir wurden heute komplett veralbert", ärgerte sich Klay Thompson, der mit 6 Ballverlusten einen unrühmlichen persönlichen Bestwert aufstellte und sich darüber gewaltig ärgerte. "Wir waren an den Brettern und an der Freiwurflinie völlig unterlegen", musste der Guard feststellen, der im ersten Viertel drei Dreier versenkte, danach aber nur noch ein weiteres Field Goal erzielte.

Mit 18:36 verloren die Dubs das zweite Viertel und verspielten dabei ins Windeseile eine 11-Punkte-Führung. Los Angeles erarbeitete sich 15 Freiwürfe und erzwang dabei 9 Ballverluste der teils indisponierten Warriors. "Wir müssen konzentrierter auftreten", ärgerte sich Head Coach Steve Kerr. "In der Regular Season kann man schwache Phasen vielleicht überleben, aber in den Playoffs geht das nicht. Wir haben den Fuß vom Gas genommen und die Lakers haben das gnadenlos ausgenutzt."

Ein Problem waren auch die Foulprobleme von Draymond Green, der sich Mitte des zweiten Viertels sein drittes Foul abholte und auch im dritten Abschnitt schnell Nummer vier und fünf folgen ließ. Jeder dieser Pfiffe war vertretbar, wenn auch hart, was Green auch noch nach dem Spiel ärgerte. Der sonst so redefreudige Forward gab äußerst kurze Antworten, meist bestehend aus wenigen Worten.

Warriors: Draymond Green unzufrieden mit Referees

"Das Spiel wurde langsam. Sie sind ständig an die Freiwurflinie marschiert", meinte Green und bezeichnete diese Phase als "frustrierend". Insgesamt nahmen die Lakers 37 Freiwürfe, die Warriors dagegen nur 17. "Ich weiß auch nicht. Ich denke eigentlich, dass wir den Korb gut attackiert haben", befand Green, der sich im zweiten Viertel auch noch ein technisches Foul abholte, als die Schiedsrichter nach einer Coach's Challenge ein ursprüngliches Offensivfoul von Anthony Davis zum dritten Foul von Green umwandelten.

Wie schon in Spiel 1 waren die Lakers ständig an der Linie, erneut hatte Draymond Foulprobleme, was diesen aber nicht verunsichert. "Ich werde mich deswegen nicht anpassen", kündigte der 32-Jährige an. "Ich werde in der Verteidigung spielen, wie ich es nun schon seit elf Jahren in dieser Liga mache." Der Forward stand so nur 23 Minuten auf dem Feld, erzielte lediglich 2 Punkte sowie 4 Assists und hatte mit -27 das schlechteste Plus-Minus aller Spieler auf dem Feld.

Für die Warriors wird Spiel 4 damit beim Stand von 1-2 fast schon zu einem Must-Win-Spiel in der Nacht auf Dienstag. "So schlimm das heute war, können wir am Montag weiter den Heimvorteil wieder erobern", versuchte Thompson das Positive zu sehen. "Wir dürfen darüber zu viel nachdenken. Wir haben schon schlimmere Situationen als einen 2-1-Rückstand erlebt. Wir wissen, wie wir antworten müssen."

Warriors vs. Lakers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Mai 4 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers 112:117 2 5. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers 127:100 3 7. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors 127:97 4 9. Mai 4 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors 5 11. Mai 4 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers 6* 13. Mai tba Los Angeles Lakers Golden State Warriors 7* 15. Mai tba Golden State Warriors Los Angeles Lakers

*falls benötigt