NBA News: LeBron James spricht über seine Beziehung zu Stephen Curry

Zum fünften Mal treffen LeBron James und Stephen Curry in den Playoffs aufeinander, zum ersten Mal nicht in den Finals. Vor der Serie sprach LeBron mit dem größten Respekt vom Superstar der Golden State Warriors.

"Wir sind zwei der ehrgeizigsten Spieler, die jemals das Spiel gespielt haben", sagte LeBron zu seiner Beziehung zu Stephen Curry, welche in der Vergangenheit seine Höhen und Tiefen hatte. "Wir wollen unsere Namen so oft es geht in den Geschichtsbüchern verewigen, machen dies aber jeder auf unsere eigene Art."

Beide Superstars haben je vier Ringe auf dem Konto, seit 2011 fanden die Finals nur einmal ohne einen der beiden statt (2021 Bucks vs. Suns). Für LeBron ist dies kein Zufall, er sieht klare Parallelen zwischen ihm selbst und dem 35-Jährigen.

"Er arbeitet hart an sich", meinte LeBron. "Und wenn du das siehst, dann wird das in neun von zehn Fällen von Erfolg gekrönt. Ich habe den allergrößten Respekt für Steph und alles, was er auf und neben dem Feld erreicht hat. Es ist toll, dass Leute wie er in der Liga sind und er ein Vorbild für eine ganze Generation ist."

LeBron James schwärmt von Stephen Curry

Nun kommt es noch einmal zum Duell der beiden, die sich zwischen 2015 und 2018 viermal in Folge in den NBA Finals duellierten. Curry behielt mit Golden State dreimal die Oberhand, unterlag aber zuletzt 2021 mit den Warriors bei den Los Angeles Lakers im Play-In-Tournament. Auch diesmal mussten die Lakers diesen Umweg gehen, danach gelang aber der Upset über 2-Seed Memphis, der ein Treffen mit Golden State sicherte, welches sich ebenfalls als Underdog gegen Sacramento durchsetzte.

Das gelang, weil Curry mit 50 Punkten einen neuen persönlichen Playoff-Rekord aufstellte und die Warriors fast im Alleingang in die nächste Runde hievte. Auch LeBron blieb das nicht verborgen, wollte sich aber nicht zur Strategie gegen den Guard äußern. "Ihr habt alle gesehen, was für Würfe er in Spiel 7 getroffen hat. Für ihn ist das normal, weil er einfach so gut ist. Wir müssen uns nun fokussieren und nicht verletzen."

Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Mittwoch um 4 Uhr deutscher Zeit statt.

Warriors vs. Lakers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 3. Mai 4 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers 2 5. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers 3 7. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors 4 9. Mai 4 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors 5* 11. Mai tba Golden State Warriors Los Angeles Lakers 6* 13. Mai tba Los Angeles Lakers Golden State Warriors 7* 15. Mai tba Golden State Warriors Los Angeles Lakers

*falls benötigt