NBA News: Lakers vs. Warriors, Spiel 6: Andrew Wiggins droht Ausfall - Anthony Davis kann wohl spielen

Die Golden State Warriors stehen trotz des Sieges in Spiel 5 gegen die Los Angeles Lakers weiter vor dem Aus. In der kommenden Nacht könnte nun auch Andrew Wiggins ausfallen.

Golden State Warriors: Fällt Andrew Wiggins aus?

Die Warriors listeten den Kanadier vor Spiel 6 als "fraglich". Grund dafür ist eine Rippenfraktur, die der Forward sich im vierten Viertel von Spiel 5 zugezogen hatte, als er versucht hatte, LeBron James vom Korb fernzuhalten. Wiggins biss danach sogar noch drei Minuten auf die Zähne.

Schon vor vier Jahren erlitt Warriors-Center Kevon Looney eine ähnliche Verletzung in den NBA Finals. Damals verpasste der Big ein Spiel, spielte danach aber sichtlich mit Schmerzen. Wiggins war in der Nacht auf Donnerstag einer der besten Spieler der Warriors und kam in 36 Minuten auf 25 Punkte (10/18), 7 Rebounds und 5 Assists.

"Das war sein bestes Spiel seit seiner Rückkehr", lobte Warriors-Coach Kerr den Kanadier. Wegen persönlicher Probleme hatte der frühere Top-Pick fast zwei Monate verpasste und kehrte erst zum Start der Playoffs zurück. "Er hat den Ring sehr gut attackiert und das gibt unserem Spiel eine weitere Dimension", ergänzte Kerr.

Sollte Wiggins nun ausfallen, wäre dies ein harter Schlag für die Ambitionen der Dubs. Als mögliche Alternativen bieten sich in der Starting Five Kevon Looney, Moses Moody oder der zuletzt im Formtief steckende Jordan Poole an.