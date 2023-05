NBA News: Bronny James trifft College-Entscheidung und läuft kommende Saison für USC Trojans auf

Bronny James wird in der kommenden Saison auf dem College für die USC Trojans auflaufen. Das gab der Sohn von LeBron James via Instagram bekannt.

Der 18-Jährige spielte in den vergangenen vier Jahren für Sierra Canyon und gilt als einer der besten fünf Point Guards seiner Klasse. Der Sohn von LeBron nahm zuletzt am prestigeträchtigen McDonald's All American Game teil und wurde auch für das Hoop Summit in Portland eingeladen. Via Instagram verkündete er nun, dass er sich für die USC Trojans entschieden habe.

"Ich bin so verdammt stolz auf dich, Junge", kommentierte LeBron in einem eigenen Post zur Entscheidung seines Sohns. Neben USC waren auch Oregon sowie Ohio State in der Verlosung, auch die G-League und das australische Jugendprogramm der NBL buhlten um die Dienste des Guards.

Letztlich entschied sich James für die Trojans, die zuletzt Evan Mobley (Cavaliers) herausbrachten. "Ich habe mit den Coachs gesprochen und es war gut zu erfahren, dass sich mich dort wirklich wollen", sagte der 18-Jährige am Rande des Hoop Summits, ohne jedoch zu verraten, von welcher Uni er sprach.

Die Konkurrenz bei USC ist jedenfalls groß. Mit Boogie Ellis wurde ein zurückkehrender Guard ins All-Conference Team der Pac-12 gewählt, dazu entschied sich auch Isaiah Collier für die Trojans. Er wird als Lottery Pick gehandelt, was auch auf James zutrifft. ESPN rankte den Teenager zeitweise an Position 10 seines Mock Drafts und an Position 19 der besten Spieler seiner High School Class.

Ob James letztlich tatsächlich nur ein Jahr am College bleiben wird und sich bereits 2024 für den NBA Draft anmelden wird, ist noch völlig unklar. LeBron wurde in der Vergangenheit nicht müde zu betonen, dass es sein Ziel sei, am Ende seiner Karriere an der Seite seines Sohns aufzulaufen. Einen Scouting Report von Bronny James mit dessen Stärken und Schwächen gibt es hier.

Bronny James: Seine Stats 22/23