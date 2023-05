NBA Playoffs: Phoenix Suns mit dem Rücken zur Wand: Es ist nicht mehr nur ein mathematisches Problem

Die Phoenix Suns haben auch Spiel 2 bei den Denver Nuggets verloren und laufen damit Gefahr, bereits in der zweiten Playoff-Runde zu scheitern. Nach 96 gespielten Minuten sieht es nicht gut für Kevin Durant und Co. aus.

Wie heißt es doch so schön: "Eine Serie startet erst, wenn das Heimteam ein Spiel verliert". Schenkt man dieser Weisheit Glauben, dann ist für die Suns noch nichts passiert. So einfach ist das aber nicht. Die ersten beiden Spiele haben deutliche Tendenzen aufgezeigt, warum die Suns in großen Problemen stecken.

© getty Phoenix Suns: Das Chris-Paul-Dilemma Unabhängig vom Stand in der Serie können es die Suns sich nicht erlauben, wenn auch nur einer der Big Four wegbricht. Gerade bei Paul war das die große Sorge, der Point God schafft es seit Jahren kaum mehr gesund durch die Playoffs. Warum sollte es mit fast 37 Jahren anders sein. Im dritten Viertel passierte es, als Paul bei einem Rebound mit Kentavious Caldwell-Pope kollidierte und wenig später nicht mehr weitermachen konnte. CP3 war bis dahin mit 8 Punkten (4/10 FG) und 6 Assists recht unauffällig, hielt aber die Offense der Suns am Laufen. Phoenix scorte zwar auch mit ihm wenig, allerdings erspielten die Suns viele offene Würfe, die aber nicht verwertet wurden. Das galt nicht nur für Rollenspieler, sondern für Stars wie Durant, der Fortuna an diesem Tag nicht auf seiner Seite hatte. Paul selbst hatte ebenfalls wenige Minuten zuvor seinen Rhythmus gefunden, drei Midrange Jumper flutschten durch die Reuse. Ein gutes Zeichen für Phoenix, da Denver den Point God ignorierte und damit bestens leben konnte. Stattdessen öffnete sich die Partie für die Suns, die sich in dieser Phase die höchste Führung des Abends erspielten (+8). Wenig später war für CP3 Schluss, die Suns erzielten in den letzten knapp 17 Minuten nur noch 28 Zähler.

© getty Phoenix Suns: Wer ersetzt im Zweifel Chris Paul? Dabei ist es nicht so, dass die Suns ohne Paul völlig blank sind. Devin Booker spielte vor Pauls Ankunft in Phoenix jede Menge auf Point Guard und tut dies auch jetzt noch in den Phasen, in denen CP3 seine Pausen bekommt. Da aber Booker auch als Scorer benötigt wird, erhöht dies seine Last noch einmal. Mit gut 300 Minuten führt der Guard die NBA in Sachen Spielzeit in den Playoffs an, in Spiel 2 waren es erneut fast 45 Minuten. "Er musste so viel machen", gab auch Suns-Coach Monty Williams zu. "Er war müder als er selbst zugeben würde. Aber ohne Chris lastet noch mehr Druck auf ihm. Ich muss jetzt Lösungen finden", meinte der Coach. Nur wie sehen diese aus? In Spiel 2 hieß die Antwort Cam Payne und diese war wenig zufriedenstellend. Dieser hatte in Spiel 1 noch ein DNP kassiert und in der vergangenen Nacht zeigte sich auch warum. 17 Minuten, 2 Punkte, 1/7 aus dem Feld war die Ausbeute von Payne, der von Williams im vierten Viertel wieder gebenched wurde, nachdem er gleich zweimal lieber den Ball fliegen ließ, als Durant neben ihm bereit stand. Erst drei Minuten vor dem Ende kam Payne noch einmal für Okogie, als Phoenix dringend Offense brauchte. Mehr als einen weiteren Backstein brachte er aber nicht mehr zusammen. NBA Playoffs: Die Spieler mit den meisten gespielten Minuten Platz Spieler Team Minuten Schnitt 1 Devin Booker Suns 301 42,9 2 Kevin Durant Suns 300 42,8 3 Jayson Tatum Celtics 280 40,0 4 Stephen Curry Warriors 274 39,1 5 De'Aaron Fox Kings 270 38,5 6 Jaylen Brown Celtics 268 38,3 7 Jamal Murray Nuggets 268 38,3 8 Nikola Jokic Nuggets 259 37,0 9 Klay Thompson Warriors 251 35,8 10 Chris Paul Suns 250 35,8

© getty Phoenix Suns: Durant, Booker, Ayton - und dann? Und genau hier liegt die Crux. Phoenix hat keine Alternativen. Williams probierte diesmal für ein paar Minuten Ish Wainright aus (-6 in 2:23 Minuten), Damion Lee (0, 0/5, 6 Rebounds) spielte die viertmeisten Minuten, dazu war Backup-Center Jock Landale trotz guter Ansätze zum Auftakt diesmal gegen Jokic komplett überfordert (-9 in 5:25 Minuten). Von 95 Wurfversuchen der Suns nahmen die Rollenspieler (also die Big Four ausgeschlossen) gerade einmal 19 Würfe, wovon drei im Korb landeten. Das ist katastrophal und kaum zu kompensieren. Da kann Josh Okogie noch so gute Defense gegen Jamal Murray (10, 3/15) spielen, wenn er mit dem Ball nichts anfangen kann. Exemplarisch dafür diese Szene, als der Forward völlig frei an der Freiwurflinie zögert und verängstigt den Ball wieder nach draußen gibt. Der Druck auf Booker und Durant wird so von Spiel zu Spiel größer und es verwunderte nicht, dass gerade Booker im vierten Viertel Müdigkeitserscheinungen (nur noch 4 Zähler, 2/8) zeigte. Durant wollte davon nichts wissen. "Sie haben einige Würfe getroffen, aber wir hatten auch gute Möglichkeiten. Wir müssen ihnen Respekt dafür zollen."