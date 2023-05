NBA Playoffs: Blamage mit Ansage - Warum dieses Debakel der Boston Celtics nicht überraschend kommt

Die Boston Celtics stehen vor dem Aus. Der Finalist des Vorjahres lieferte in Spiel 3 gegen die Miami Heat eine bedenkliche Vorstellung, die viele Fragen offen lässt. Wie konnte sich Boston so blamieren?

Während der diesjährigen Eastern Conference Finals musste Celtics-Coach Joe Mazzulla schon viel Kritik einstecken. Nach der deftigen 102:128-Niederlage gegen die Miami Heat in der Nacht von Sonntag auf Montag werden die Stimmen sicherlich nicht leiser. Nach dem Spiel griff der 34-Jährige neuer, sich anbahnender Kritik schon einmal vor und ging auf eigene Fehler ein, die für die Pleite mitverantwortlich waren. "Ich habe sie einfach nicht auf das Spiel vorbereitet. Was auch immer es war, ob es die Starting Five oder eine Umstellung war, ich muss sie in eine bessere Position bringen, damit sie bereit sind. Das liegt an mir." Bei der Starting Five nahm Mazzulla einen Wechsel vor. Statt es wieder mit den beiden Big Men Robert Williams III und Al Horford zu versuchen, setzte er diesmal zunächst nur auf den Routinier. Dazu beorderte er Derrick White in die Startaufstellung. Doch Boston verlor die Partie nicht zu Beginn des Spiels, nach fünf Minuten hatten sie mit 12:9 in Führung gelegen. Es sollte die letzte Führung an diesem Abend für Boston bleiben.

© getty Joe Mazzulla übt Selbstkritik nach der nächsten Niederlage gegen Miami Celtics ergeben sich ihrem Schicksal Kurze Zeit später kam auch Robert Williams III in die Partie und ersetzte Marcus Smart. Aber es schien keinen Unterschied zu machen, welche fünf Spieler bei Boston auf dem Feld standen. Die Mannschaft spielte nicht mit dem oft beschworenen "Sense of Urgency". Man könnte das mit "Gefühl für die Dringlichkeit" übersetzen. Bezeichnend war dafür Jayson Tatum nach Spiel 2, der nur lachen konnte, als er gefragt wurde, ob diese Celtics mental dafür bereit seien, vier der nächsten fünf Spiele zu gewinnen. In Spiel 3 zeichnete sich ein anderes Bild. Boston trat nicht so auf, als ob sie mit 0-2 in Rückstand waren, vielmehr hatte dies etwas von einem Spiel der Regular Season im März. Dafür gibt es dutzende Szenen, wir belassen es aber mal bei diesem Drive von Duncan Robinson (!!).So etwas ist schlichtweg nicht akzeptabel und bezeichnend für die Celtics an diesem Abend. Miami war als Außenseiter in die Serie gegangen und zeigte nun den Celtics die Grenzen auf. Während Boston vor der Saison, während der Saison und zu jeder Zeit in den Playoffs als Titelkandidat gehandelt wurde, hatte sich Miami gerade so als Achtplatzierter für die Playoffs qualifiziert. Boston Celtics vs. Miami Heat: Die Serie im Überblick Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 18. Mai 2.30 Uhr Boston Celtics Miami Heat 116:123 2 20. Mai 2.30 Uhr Boston Celtics Miami Heat 105:111 3 22. Mai 2.30 Uhr Miami Heat Boston Celtics 128:102 4 24. Mai 2.30 Uhr Miami Heat Boston Celtics 5* 26. Mai 2.30 Uhr Boston Celtics Miami Heat 6* 28. Mai 2.30 Uhr Miami Heat Boston Celtics 7* 30. Mai 2.30 Uhr Boston Celtics Miami Heat *falls benötigt

© getty Jayson Tatum und Jaylen Brown konnten dem Spiel zu keiner Zeit ihren Stempel aufdrücken. Boston Celtics: Mental nicht bereit Ein Grund für die Niederlage der Celtics war natürlich auch die Tatsache, dass der Dreier nur zu 26,2 Prozent fiel (11/42), viel gravierender war aber der mangelnde Einsatz an beiden Enden des Feldes. Mazzullas Mannschaft wirkte mental nicht bereit für die Aufgabe. Miami hatte sicherlich erwartet, dass Boston die beiden Heimniederlagen vergessen machen wollte. Wie man es von einem Team von Erik Spoelstra kennt, war es von Beginn an gewillt, aufopferungsvoll dagegenzuhalten. Die Attacke der Celtics blieb allerdings aus. Es schien fast einfach zu sein für Miami, spätestens ab Mitte des dritten Viertels hatte man nicht mehr den Eindruck, ein Spiel um den Einzug in die Finals zu schauen, sondern ein Regular-Season-Spiel im Januar. Selbst der 9:2-Lauf gegen Ende des zweiten Viertels konnte den Celtics kein neues Leben einhauchen. Den Start ins dritte Viertel verschliefen sie, weshalb sich der 15-Punkte-Halbzeitrückstand schnell verdoppelte. 33 Punkte betrug die höchste Führung der Heat, an ein Comeback der Celtics war nicht zu denken.

Nicht nur Mazzulla wird sich in den kommenden Tagen kritische Fragen anhören, auch die Spieler haben ihr großes Potenzial nicht ausgeschöpft. Der einzige Spieler in der Starting Five, der 50 Prozent aus dem Feld warf, war Al Horford (3/6 FG). Gerade Jayson Tatum (6/18 FG, 1/7 Dreier) und Jaylen Brown (6/17 FG, 0/7 Dreier) waren eiskalt. Gabe Vincent erzielte mit 29 Punkten mehr als Tatum (14) und Brown (12) zusammen.