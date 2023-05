NBA Playoffs: Phoenix Suns droht Ausfall von Chris Paul für mehrere Spiele

Der Status von Chris Paul von den Phoenix Suns steht in den Sternen. Mehreren Medienberichten zufolge könnte er zwei bis drei Spiele gegen die Denver Nuggets mit einer Leistenverletzung verpassen.

Die Verletzung hatte sich Paul in Spiel 2 gegen die Nuggets zugezogen. Laut Adrian Wojnarowski von ESPN droht er damit die Spiele 3 und 4 zu verpassen. Shams Charania (The Athletic) berichtete sogar davon, dass Paul auch ein mögliches Spiel 5 verpassen könnte.

Den Berichten zufolge unterzog sich Paul am Dienstag einer MRT und soll in einer Woche nochmal untersucht werden. Die Suns bereiten sich daher offenbar darauf vor, die kommenden Partien ohne ihren Guard zu bestreiten.

Paul hatte bereits mehrere Verletzungen in den Playoffs in seiner Karriere. Damit verpasste er insgesamt acht Spiele in den vergangenen Jahren, darunter die letzten beiden Spiele der Western Conference Finals mit den Houston Rockets gegen die Golden State Warriors 2018.

Laut ESPN wird er vermutlich versuchen zu spielen, doch bis Freitag ist die Zeit für eine Heilung äußerst gering.

In den laufenden Playoffs kommt Paul auf 12,4 Punkte und 7,4 Assists pro Spiel. Mit Paul auf dem Feld sind die Suns +39 in sieben Spielen. Die Nuggets führen in der aktuellen Serie mit 2-0.

NBA Playoffs - Nuggets vs. Suns: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 30. April 2.30 Uhr Denver Nuggets Phoenix Suns 125:107 2 2. Mai 4 Uhr Denver Nuggets Phoenix Suns 97:87 3 6. Mai 4 Uhr Phoenix Suns Denver Nuggets 4 8. Mai 2 Uhr Phoenix Suns Denver Nuggets 5* 10. Mai tba Denver Nuggets Phoenix Suns 6* 12. Mai tba Phoenix Suns Denver Nuggets 7* 15. Mai tba Denver Nuggets Phoenix Suns

*falls benötigt