NBA - Das sind die All-Defensive Teams der Saison 2022/23: Zwei Neulinge im First Team - Giannis geht leer aus

Die NBA hat ihre All-Defense-Teams bekanntgegeben. Zwei Debütanten schaffen den Sprung ins First Team, ein absoluter Superstar und Dauergast geht dagegen komplett leer aus.

Mit Chicagos Alex Caruso und Clevelands Evan Mobley gibt es gleich zwei Rookies im All-Defense First Team der NBA.

Giannis Antetokounmpo, zuletzt vier Mal in Folge im First Team, sucht man dagegen vergeblich. Der Superstar der Milwaukee Bucks erhielt zwar mehr Punkte als Bam Adebayo (60 zu 53), allerdings für die Position des Forwards, während der Big der Heat als Center einen Platz im Second Team ergatterte.

Jaren Jackson Jr. von den Memphis Grizzlies, der Defensive Player of the Year, sammelte die meisten Punkte.

Am Montag hatte die Liga die All-Rookie Teams bekanntgegeben.