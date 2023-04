NBA-News: Anthony Edwards wegen Körperverletzung vorgeladen - Frauen im Frust mit Stuhl getroffen?

All-Star Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves ist von der Polizei in Denver wegen möglicher Körperverletzung vorgeladen worden. Der 21-Jährige soll zwei Frauen mit einem Stuhl leicht verletzt haben.

Nachdem die Wolves Spiel 5 der Playoff-Erstrundenserie gegen die Denver Nuggets am Mittwoch mit 109:112 verloren hatten und dadurch aus dem Titelrennen eliminiert worden waren, soll Edwards auf dem Weg in die Umkleidekabine der Ball Arena in den Katakomben mit einem Klappstuhl um sich geschwungen haben. Dabei traf er offenbar zwei weibliche Angestellte und verletzte diese.

Das gab die Polizei aus Denver am Mittwoch bekannt. Die beiden Frauen wurden laut Polizeisprecher Jay Casillas leicht verletzt. Die Timberwolves erklärten, über den vermeintlichen Vorfall in Kenntnis gesetzt worden zu sein, man sammle derzeit weitere Informationen: "Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen weiteren Kommentar."

Am 9. Juni soll Edwards in Denver vor Gericht erscheinen. In Colorado droht ihm bei einer Anklage wegen Körperverletzung dritten Grades eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 1.000 Dollar und sogar eine mögliche Gefängnisstrafe.

Edwards hatte in seinem letzten Saisonspiel gegen den Top-Seed aus Denver 29 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists aufgelegt. Sein Dreier zum potenziellen Ausgleich fiel in der Schlusssekunde allerdings nicht.