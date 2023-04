NBA News: Los Angeles Lakers verpflichten Tristan Thompson und Shaquille Harrison

Die Los Angeles Lakers polstern ihren Kader vor der Postseason noch einmal auf. Wie die Franchise bekannt gab, wurden Tristan Thompson und Shaquille Harrison verpflichtet.

Dafür entlassen die Lakers Guard Davon Reed und haben nun einen vollen Kader von 15 Mann. Sowohl Thompson als auch Harrison dürfen nun in der Postseason für die Lakers auflaufen. Ob die beiden dann auch wirklich Minuten an der Seite von LeBron James und Co. sehen, ist aber mehr als fraglich.

Thompson war die komplette Saison ohne Team und arbeitete vornehmlich als Experte für ESPN. Der 32-Jährige spielte zuletzt für die Chicago Bulls und war Teil des Meisterteams der Cleveland Cavaliers 2016. Bei den Lakers dürfte er die Rolle des dritten Centers hinter Anthony Davis und Wenyen Gabriel einnehmen, auch wenn Mo Bamba nach einmonatiger Knöchelverletzung kürzlich sein Comeback gab.

Harrison ist dagegen ein Defensiv-Spezialist für die Guard-Positionen und verbrachte die Saison beim G-League-Team der Lakers. Zuletzt war er für die Portland Trail Blazers mit einem Vertrag über zehn Tage aktiv, hier legte er in fünf Spielen 8,8 Punkte und 6 Assists im Schnitt auf.

Die Lakers beendeten die Regular Season mit einer Bilanz von 43-39 auf Platz sieben in der Western Conference und empfangen im Play-In-Tournament in der Nacht auf Mittwoch (4 Uhr) die Minnesota Timberwolves. Sollten die Lakers diese Partie gewinnen, würden in der ersten Playoff-Runde die Memphis Grizzlies warten.

