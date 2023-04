NBA: Kyrie Irving ärgert sich nach Mavs-Pleite über Referees - und hat noch Hoffnung

Wieder waren die Dallas Mavericks nah dran, wieder setzte eine Niederlage. Kyrie Irving ärgerte sich nach der Pleite in Atlanta über die Referees, während JaVale McGee beinahe zum unerwarteten Helden wurde.

"Wir haben jetzt einige Male dramatisch verloren und das zehrt an dir", sagte Irving nach der 130:132-Niederlage nach Verlängerung in Atlanta. "Wir sind aber Profis und das Gute ist, dass noch immer ein Funken Hoffnung da ist und wir etwas Licht am Ende des Tunnels sehen können", meinte der Guard im Bezug auf die schwindenden Chancen das Play-In zu erreichen.

Durch die Pleite der Thunder gegen Phoenix ist ein Wunder weiter möglich, laut Irving habe zumindest der Einsatz gestimmt. "Wir müssen lernen, wie wir Spiele besser beenden", so die Marschroute des Guards, der mit 41 Punkten so viele Zähler wie noch nie im Mavs-Jersey verbuchte. Gleichzeitig unterlief Irving 1,8 Sekunden vor Ende der Verlängerung das entscheidende Foul gegen Trae Young, auch wenn es der Mavs-Guard etwas anders sah.

"Das war ein Turnover oder ein Offensivfoul", stellte der Spielmacher fest. "Wir hätten den Ball bekommen müssen. Ich glaube, wenn sich die Referees das noch einmal anschauen würden, wären sie nicht glücklich mit diesem Pfiff. (...) Ich dachte, dass ich gute Position gehabt hätte, doch letztlich hat das uns das Spiel gekostet."

JaVale McGee bekommt kein Hollywood-Ende

Es war durchaus eine 50-50-Entscheidung, allerdings war es eben auch nicht clever von Kyrie in dieser Situation nach dem Ball zu schlagen, da Young vermutlich keinen guten Wurf mehr losbekommen hätte. Stattdessen machte der Star der Hawks an der Freiwurflinie alles klar.

Im vierten Viertel hatten die Mavs diese Chance verpasst, als ausgerechnet JaVale McGee bei noch 0,4 Sekunden auf der Uhr den Sieg auf dem Silbertablett hatte. Der Center hatte über die Saison aber nur 60 Prozent von der Linie getroffen und ließ prompt den ersten Versuch liegen, erzwang aber immerhin die Verlängerung. Der Center spielte eine wichtige Rolle beim Comeback der Gäste und spielte 23 Minuten durch.

"Das war Stoff für einen Kinofilm", meinte McGee im Anschluss. "Erst spiele ich die gesamte Saison nicht und dann mache ich die Freiwürfe zum Sieg. Ärgerlich, dass ich nur einen getroffen habe. Dieser Film kommt stattdessen direkt als DVD raus."

Dallas Mavericks: Die verbleibenden Spiele