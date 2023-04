NBA News: Andrew Wiggins vor Comeback bei den Golden State Warriors

Die Golden State Warriors können sich kurz vor dem Start offenbar auf eine echte Verstärkung freuen: Nach Informationen von ESPN steht Andrew Wiggins kurz vor seiner Rückkehr.

Demnach könne Wiggins schon innerhalb der nächsten 24 Stunden in die Bay Area zurückkehren. Das berichtete Adrian Wojnarowski am Montag unter Berufung auf interne Quellen. Wann genau er wieder für den Titelverteidiger auflaufen können wird, ist allerdings noch unklar. Laut Shams Charania von The Athletic soll er beim Heimspiel am Dienstagabend Ortszeit gegen die Oklahoma City Thunder zumindest vor Ort sein.

Wiggins hat die letzten 22 Spiele aufgrund einer Familienangelegenheit verpasst. Genauere Infos gab es lange nicht, auch das Team hielt sich bedeckt. Am Montagabend meldete dann The Athletic, dass es sich um eine erste medizinische Angelegenheit von Wiggins' Vater Mitchell gehandelt haben soll. Der Warriors-Star soll sich bei diesem in Minnesota aufgehalten haben.

Wiggins soll sich dabei allerdings in Eigenregie mit einem Personal Trainer fit gehalten haben. Warriors-Coach Steve Kerr und Stars wie Stephen Curry hatten zuletzt mehrfach die Hoffnung geäußert, dass er noch in dieser Saison zurückkehren könnte, einen Zeitplan dafür gäbe es jedoch nicht.

Je nach Fitnesszustand könnte Wiggins in den verbleibenden Spielen der Regular Season eingesetzt werden. Wie groß sein Trainingsrückstand ist, wird sich erst nach seiner Rückkehr zum Team zeigen.

So sieht der verbleibende Spielplan der Dubs aus:

Nacht auf 5. April: Oklahoma City Thunder (H)

Nacht auf 8. April: Sacramento Kings (A)

9. April: Portland Trail Blazers (A)

Der weitere Schedule hängt davon ab, ob die Warriors einen der Top-6-Plätze in der Western Conference verteidigen und damit das Play-In-Tournament vermeiden können.

Der 28-Jährige war in der vergangenen Saison ein wichtiges Mosaikstück auf dem Weg zum Titel für die Warriors und unterschrieb in der Offseason eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 109 Millionen Dollar. In dieser Saison kommt er im Schnitt auf 17,1 Punkte und 5 Rebounds pro Spiel (39,6 Prozent von der Dreierlinie).