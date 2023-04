NBA - LeBron James geht gegen Memphis die Kraft aus: "Heute war ich scheiße"

Beim 99:116 in Spiel 5 der Serie gegen die Memphis Grizzlies lieferte LeBron James eine seiner schlechtesten Playoff-Leistungen überhaupt ab: Zum ersten Mal in dieser Postseason waren ihm seine 38 Jahre deutlich anzumerken. Wie geht es jetzt weiter?

Im blauen Kapuzenpulli saß nach dem Spiel auf dem Podium, um die Fragen der Medienvertreter zu beantworten. Zur eigenen Leistung hatte er ein kurzes, aber umso prägnanteres Fazit parat: "Heute Abend war ich scheiße", sagte er, und nickte bekräftigend, "und in Spiel 6 werde ich besser sein."

Das wird sich in der Nacht auf Samstag herausstellen (4.30 Uhr). Mit dem ersten Halbsatz hatte er aber nicht ganz Unrecht: Gegen die Grizzlies hatte er eines der schlechtesten Playoff-Spiele seiner langen Karriere abgeliefert, so hart muss man es sagen. Erst zum 15. Mal machte er nicht mehr als 15 Punkte, die Trefferquote von 29,4 Prozent aus dem Feld war überhaupt nur fünfmal noch schlechter. Zur Erinnerung: LeBron James hat bisher 271 Playoff-Spiele absolviert, mehr als jeder andere in der Geschichte der Liga.

Und da liegt der Hund begraben. Schließlich befindet sich "King James" nun schon in seiner 20. NBA-Saison. Im vergangenen Dezember hat er seinen 38. Geburtstag gefeiert. Da sind schwere Beine normal, wobei: Normal ist in diesem Alter eigentlich eine beendete Karriere und ein hübscher, gepolsterter Sessel vor dem Kaminfeuer.

Was LeBron immer noch abliefert, ist alles andere als normal: In Spiel 4 hatte er rund 48 Stunden zuvor das erste 20-20-Spiel seiner Karriere aufgelegt und den Sieg mit entscheidenden Würfen zunächst im 4. Viertel und dann in Overtime gerettet. Aber diesen 45 Minuten auf dem Court musste er nun Tribut zollen.

Im Vergleich zu Spiel 4 ging er es etwas offensiver an und nahm im 1. Viertel direkt 5 Würfe, darunter 3 Dreier. Davon fiel gerade mal einer, nämlich ein Alley-Oop-Dunk in der ersten Lakers-Possession. Ansonsten fiel nicht viel, und zwar im gesamten Spiel: 5/17, 1/9 von Downtown. Aber 5 Turnover.

Was den Lakers Sorgen machen sollte: Insgesamt liegt LeBrons Field-Goal-Percentage in der Serie bei knapp 46 Prozent, gerade am Ring ist er immer noch eine Macht. Aber die Dreierquote steht mittlerweile bei 6/36. Das sind nicht einmal 17 Prozent. Die Beine sind schwer.

LeBron James: Statistiken in der Playoff-Serie gegen die Memphis Grizzlies

Punkte Trefferquote (Prozent) Dreierquote (Prozent) Freiwurfquote (Prozent) Rebounds Assists Turnover 22,2 49,4 16,7 67,9 12,4 5,0 3,0

LeBron James für Anthony Davis "der größte Basketballer" der Geschichte

Unterstützung gab es von den Teamkollegen. Anthony Davis, der nach schwachem Spiel 4 diesmal wieder dominierte (31 Punkte, 19 Rebounds), erinnerte sich an sein Spiel 2 in der Serie: "Da habe ich Mist gespielt und war niedergeschlagen. Und er sagte zu mir: Kopf hoch. Das gebe ich heute an ihn zurück. Er hat die meisten Punkte überhaupt gemacht, er ist der größte Basketballer, der je auf dem Court gestanden hat, er wird das hinkriegen."

Das Problem: Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht. Die Serie wird seit Spiel 3 im Zwei-Tage-Rhythmus gespielt, nun müssen an den freien Tagen jeweils die über 2.500 Kilometer Luftlinie zwischen Memphis und Los Angeles zurückgelegt werden. "Ich werde meinen Körper pflegen, so viel schlafen wie möglich. Mal sehen, wie schnell sich mein Körper erholen und für Freitag bereit sein kann."

Rächen könnte sich dabei, dass die Lakers diesmal im Schlussviertel noch eine kleine Aufholjagd starteten und den Rückstand von 25 Punkten auf zwischenzeitlich 12 Zähler verkürzen konnten. Das bedeutete nämlich mehr Minuten für LeBron und AD - 37 und 35 waren es am Ende.

Hätte Darvin Ham seine beiden Superstars etwas früher auf die Bank beordern sollen? Immerhin nahm er James als ersten seiner Starter runter, 4:40 Minuten waren da noch zu spielen. "Wir hatten Augenkontakt und eine nonverbale Unterhaltung", erklärte Ham. "Es war an der Zeit. Am Freitag werden wir ihn unbedingt brauchen."