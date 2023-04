NBA News: Giannis Antetokounmpo vor Spiel 2 optimistisch - Sorgen bei Ja Morant

Die Milwaukee Bucks dürfen in Spiel 2 gegen die Miami Heat auf einen Einsatz von Superstar Giannis Antetokounmpo hoffen. Ein größeres Fragezeichen steht weiter hinter Ja Morant von den Memphis Grizzlies.

Antetokounmpo war in Spiel 1 gegen die Heat bei einer Kollision nach einem Drive zum Korb unglücklich auf den Rücken gefallen und musste das Spiel im zweiten Viertel nach nur elf gespielten Minuten endgültig verlassen (6 Punkte, 3 Rebounds). Das Team sprach anschließend von einer Rückenprellung. Miami gewann am Ende mit 130:117.

Ein MRT-Scan entdeckte aber keine weiteren Schäden, wie Head Coach Mike Budenholzer am Montag bekanntgab. "Er hat immer noch Schmerzen, aber für mich ist es trotzdem ein Fortschritt. Er wird behandelt und wir behalten ihn die nächsten ein, zwei Tage im Auge." Er sei "eher optimistisch. Wir werden sehen, wie es ihm die nächsten Tage geht."

Am Dienstag steht die nächste Trainingseinheit an. Spiel 2 gegen die Heat findet in Milwaukee in der Nacht auf Donnerstag (3 Uhr) statt.

NBA News: Ja Morant wackelt für Spiel 2 gegen die Los Angeles Lakers

Nicht ganz so gut sieht es bei Ja Morant aus. Der Point Guard der Memphis Grizzlies hatte sich in Spiel 1 gegen die Lakers (112:128) an der rechten Hand verletzt, als er sich bei einem Sturz abstützen wollte. Auch er verließ das Spiel vorzeitig und wurde geröntgt.

Gebrochen ist die Hand zwar nicht, dennoch sprach Morant nach der Partie von "ziemlichen Schmerzen". Die Grizzlies absolvierten am Montag keine Trainingseinheit, ein Update zu Morant gab es nicht. Teamkollege Jaren Jackson Jr., frischgebackener Defensive Player of the Year, war nach Spiel 1 aber optimistisch: "Letzten Endes fühlt er sich gut. Er wird sich durchbeißen, egal was ist."

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag (1.30 Uhr) in Memphis statt.