NBA-News: Anthony Edwards zu Unrecht beschuldigt? Anwalt hält Vorwürfe für „unbegründet“

Nach dem Playoff-Aus in Spiel 5 bei den Denver Nuggets wurde berichtet, dass Minnesotas Anthony Edwards zwei Angestellte des Heimteams mit einem Stuhl verletzt haben soll. Eine Anzeige wegen Körperverletzung dritten Grades steht im Raum. Der Anwalt von Anthony Edwards bestreitet die Vorwürfe.

Harvey Steinberg, Anwalt von Anthony Edwards, hat sich hinter seinen Mandanten gestellt. Edwards werde sich "entschieden verteidigen" gegen eine Anzeige wegen Körperverletzung dritten Grades. Diese ist als "wissentliche oder rücksichtslose" Verursachung von Körperverletzungen definiert.

Nach dem Spiel soll der 21-Jährige auf dem Weg in die Umkleidekabine im Gang der Ball Arena mit einem Klappstuhl um sich geschwungen haben. Dies geschah unmittelbar, nachdem er den entscheidenden Dreipunktewurf zum potentiellen Ausgleich verpasst hatte und anschließend schnellen Schrittes Richtung Kabine gerannt war. Ursprünglich wurde vermeldet, dass er dabei offenbar zwei weibliche Angestellte verletzt hatte. Das bestätigte auch der Polizeisprecher Jay Casillas. Jedoch waren die gemeldeten Verletzungen nicht gravierend, wie Casillas mitteilte.

Am 9. Juni soll Edwards in Denver gerichtlich vorgeladen werden. In einer Erklärung, die Steinberg über die Timberwolves veröffentlichte, kritisierte er die Entscheidung des Denver Police Department, Edwards anzuklagen und nannte sie "unerklärlich".

"Als das Spiel zu Ende war, wurde Anthonys Weg vom Spielfeld teilweise durch einen Stuhl behindert, den er entfernte und drei Schritte später abstellte. Wie das Video des Vorfalls bestätigt, hat Anthony den Stuhl auf niemanden geschwungen und hatte natürlich auch nicht die Absicht, jemanden zu verletzen", erklärte Steinberg. Auch mehrere Videos, die nach dem Spiel in den sozialen Medien kursierten, deuten eher auf eine unabsichtliche Handlung von Edwards hin.

Am Donnerstag nahm Edwards nicht an der Pressekonferenz der Timberwolves zum Saisonabschluss teil. Coach Chris Finch und General Manager Tim Conelly äußerten sich nicht zum Vorfall.