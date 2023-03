NCAA March Madness: Turnier startet mit zwei großen Überraschungen an Tag 1 - 2-Seed Arizona fällt

Am ersten Tag des NCAA-Turniers March Madness gehen bereits zwei haushohe Favoriten in die Knie! Princeton ist der erste Kandidat für eine Cinderella-Story und die meisten Brackets sind bereits fehlerhaft.

Mitch Henderson machte sich mit seinem Jubelsprung nach dem Triumph Princetons gegen den vermeintlichen Übergegner UCLA bei March Madness 1996 legendär, ein Bild von diesem Moment hängt bis heute im Trainingkomplex der Universität. Nun kann der Head Coach der Tigers eine weitere Sensation mit Princeton (15-Seed) feiern, seine Mannschaft besiegte die Arizona Wildcats (2) am Donnerstagabend mit 59:55.

Princetons erste Führung im Spiel kam knapp zwei Minuten vor Schluss. "Ziemlich surreales Gefühl", sagte Tigers-Guard Matt Allocco anschließend: "Ein großartiges Team auf so einer Bühne zu schlagen ist ein sehr besonderes Gefühl. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich überrascht bin. Wir sind das ganze Jahr schon so gut, so kämpferisch."

Tosan Evbuomwan führte die Tigers mit 15 Punkten an im ersten Sieg der Ivy-League-Mannschaft seit 1998, als Henderson noch selber auf dem Parkett stand. Der beste Mann auf der Gegenseite war Azuolas Tubelis mit 22 Zählern.

Die erste große Überraschung des Turniers war bereits einige Stunden zuvor zu bejubeln. Virginia (4) führte mit +2 und knapp 10 Sekunden zu spielen gegen Furman (13), als Cavaliers-Guard Kihei Clark in der Ecke seiner eigenen Hälfte zwischen zwei Gegenspielern gefangen war und Zeitdruck hatte, den Ball in die gegnerische Hälfte zu bringen.

Er schleuderte den Ball im hohen Bogen zur Mittellinie, wo ihn der Gegenspieler Garrett Hien abfing und umgehend zu JP Pegues passte. Mit knapp drei Sekunden auf der Uhr drückte er ab und versenkte seinen ersten Dreier der Partie, die Menge tobte. Virginia fand keine Antwort mehr und wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg bei March Madness seit dem Titelgewinn 2019.

NCAA March Madness, Tag 1: Alle Ergebnisse