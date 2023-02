NBA: Toronto Raptors holen Jakob Pöltl per Trade aus San Antonio zurück

Die Toronto Raptors haben den österreichischen Center Jakob Pöltl von den San Antonio Spurs zurück nach Kanada geholt. Im Gegenzug erhalten die Spurs laut Adrian Wojnarowski von ESPN Big Man Khem Birch und einen Erstrundenpick.

Der Pick aus dem Jahr 2024 ist geschützt, wobei die genauen Bedingungen noch nicht bekannt sind. Zudem erhalten die Texaner zwei Zweitrundenpicks. Pöltl verbrachte die ersten beiden Jahre seiner NBA-Laufbahn bei den Raptors, die ihn mit dem neunten Pick im 2016er-Draft gezogen hatten. 2018 landete er im Rahmen des Blockbuster-Trades um Kawhi Leonard in San Antonio.

Bereits in den vergangenen Tagen kursierten Gerüchte, wonach die Raptors Interesse an einer Rückkehr hätten, auch wenn Head Coach Gregg Popovich dies dementiert hatte: "Wir sind nicht wirklich im Geschäft für Trades", sagte er am Montag nach der Niederlage bei den Chicago Bulls, der neunten in Folge.

Für die Spurs legte Pöltl in der bisherigen Saison 12,1 Punkte und 9,1 Rebounds auf und versenkte 62 Prozent seiner Würfe. Hinzu kommen 1,2 Blocks. Am Ende der Spielzeit wird Pöltl, der aktuell 9,4 Millionen Dollar verdient, Free Agent. Wojnarowski deutete jedoch an, dass Toronto eine längerfristige Zusammenarbeit anstrebe. Dies ist aufgrund der vorhandenen Bird-Rechte theoretisch kein Problem.

Birch, der bis 2024 unter Vertrag steht (6,7 und 7 Mio. Dollar), kam 22/23 nur 20-mal für die Raptors zum Einsatz, 2,2 Punkte und 1,3 Rebounds sind Career-Loews. Durch den Deal befinden sich die Spurs (14-41, zweitschlechteste Bilanz der Western Conference) 25,6 Millionen Dollar unter der Cap-Grenze, zudem haben sie bis 2029 stolze 13 Erstundenpicks angesammelt. Es werde erwartet, dass diese Zahl bis zur Trade Deadline sogar noch anwachsen könnte.