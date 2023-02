NBA - Anlässlich seines 60. Geburtstags: Michael Jordan spendet zehn Millionen Dollar

Basketball-Ikone Michael Jordan wird anlässlich seines 60. Geburtstags am Freitag eine rekordverdächtige Spende in Höhe von zehn Millionen US-Dollar an die Make-A-Wish-Stiftung leisten.

Dies geht aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch hervor. Die gemeinnützige Organisation zielt darauf ab, die Wünsche von Kindern im Alter zwischen 2 und 18 Jahren zu erfüllen, die an einer schweren Krankheit leiden. Die Spende ist die größte in der 43-jährigen Geschichte der in Arizona ansässigen Stiftung.

"Ich kann mir kein besseres Geburtstagsgeschenk vorstellen, als zu sehen, wie andere sich mir anschließen, um Make-A-Wish zu unterstützen, damit jedes Kind die Magie erleben kann, wenn sein Wunsch wahr wird", sagte Jordan.

Der sechsmalige NBA-Champion arbeitete erstmals 1989 mit der Organisation zusammen. Er hofft, dass seine Geste andere dazu inspirieren würde, für die Stiftung zu spenden.