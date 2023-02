NBA News: Lakers-Star Anthony Davis weist Kritik an seiner Reaktion auf LeBron James' Rekordwurf zurück

Anthony Davis hat die Kritik an seiner zurückhaltenden Reaktion auf den Rekordwurf von LeBron James, mit dem sich der 38-Jährige unter der Woche zur Nummer eins der All-Time-Scorer krönte, zurückgewiesen. Er sei stattdessen "angepisst" gewesen, dass die Lakers das Spiel zu verlieren drohten.

"Es geht nur ums Spiel. Ich war angepisst, dass wir verlieren. So einfach ist das", stellte Davis nach einer weiteren Pleite gegen die Milwaukee Bucks, wenige Tage nachdem James den Scoring-Rekord geknackt hat, klar. Für die Lakers war es bereits die dritte Niederlage in Folge und die fünfte aus den vergangenen sieben Spielen, mit einer Bilanz von 25-31 belegt L.A. nur Rang 13 in der Western Conference. Auch LeBrons Rekord wurde durch eine 130:133-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder vermiest.

Als James mit einem Fadeaway-Jumper im dritten Viertel den vorherigen Scoring-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar brach, saß Davis nur auf der Bank. Alle anderen Teamkollegen um ihn herum waren aufgestanden, verfolgten die Szene ekstatisch und feierten LeBrons Meilenstein. Davis dagegen verzog kaum eine Miene, als er die Szene über den Videowürfel beobachtete. Videos von der Szene verbreiteten sich wie ein Lauffeuer im Internet und brachten AD eine Menge Kritik für sein scheinbar desinteressiertes Verhalten ein.

"Wir sind dabei, gegen Oklahoma City zu verlieren - ein Spiel, das wir dringend gebraucht hätten", erklärte der 29-Jährige weiter. "Es hat nichts mit LeBron zu tun und das weiß er auch. Jeder andere schaut nur von außen auf die Situation, das ist nur deren Meinung. Ich war einfach nur angepisst, dass wir das Spiel verlieren."

Kurz zuvor habe er seinem Frust in den Katakomben freien Lauf gelassen und er sei erst kurz vor LeBrons Jumper überhaupt auf die Bank zurückgekehrt. Deshalb habe er gar nicht realisiert, dass James im Begriff war, den Scoring-Rekord zu brechen. Allerdings habe er sich schlecht gefühlt, wie seine Körpersprache im Anschluss interpretiert wurde. Er habe sich telefonisch und persönlich bei James entschuldigt, erklärte Davis.

James selbst sah die Szene wohl ohnehin nicht als problematisch an und habe Verständnis geäußert. Schon während der Partie spielte der übertragende TV-Sender TNT ein aufgenommenes Gespräch zwischen LeBron und Davis ein, in dem James betonte: "Ich will dich einfach wissen lassen, dass ich dich liebe. Da ist alles."