NBA News: Kurioser Kniff beim All-Star Draft - Reservisten werden vor den Startern gewählt

Die NBA hat sich offenbar einen kuriosen Kniff ausgedacht, damit sich der Spieler, der im All-Star Draft am kommenden Sonntag als letztes gewählt wird, nicht schlecht fühlen muss: Die Reservisten sollen offenbar vor den Startern gewählt werden.

Das verriet TNT-Moderator Ernie Johnson in der Show "Inside the NBA". Damit soll offenbar verhindert werden, dass ein Spieler das Stigma mit sich trägt, als letztes gedraftet zu werden. Denn der betroffene Spieler kann sich damit "trösten", immer noch ein Starter im All-Star Game zu sein.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren findet der All-Star Draft nicht schon Wochen vor dem eigentlichen All-Star Game in Salt Lake City statt. Stattdessen hat sich die Liga eine Neuerung überlegt. Die beiden Teamkapitäne, LeBron James und Giannis Antetokounmpo, werden ihre Teams erst eineinhalb Stunden vor dem Tip-Off des eigentlichen Spiels in der Nacht auf Montag (ab 2 Uhr live auf DAZN) wählen.

Der All-Star Draft wird live auf einer Bühne in der Vivint Arena, die Heimspielstätte der Utah Jazz, in der das All-Star Game zu Gast ist, ausgeführt. Nach Angaben eines Liga-Sprechers wird jeder Spieler, der am Event teilnimmt, während des Drafts in der Arena sein und damit ein Teil der Show werden.

2018 hatte die NBA das All-Star-Game-Format vom traditionellen Duell Eastern gegen Western Conference in ein Format mit zwei Teamkapitänen umgestellt, die jeweils ihr eigenes Team zusammenstellen. Als Teamkapitäne fungieren jeweils die beiden Spieler, die in ihrer Conference die meisten Fan-Stimmen im All-Star Voring erhalten haben. LeBron ist zum sechsten Mal als Kapitän dabei, er steht mit seinen Teams bei 5-0 im All-Star Game. Für Antetokounmpo ist es das dritte Mal als All-Star-Kapitän.

NBA: Die All-Stars 2023 in der Übersicht

Eastern Conference Western Conference Kyrie Irving (Nets)* Luka Doncic (Mavs) Donovan Mitchell (Cavs) Stephen Curry (Warriors)** Jayson Tatum (Celtics) LeBron James (Lakers) Kevin Durant (Nets)** Zion Williamson (Pelicans)** Giannis Antetokounmpo (Bucks) Nikola Jokic (Nuggets) Tyrese Haliburton (Pacers) Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) Jaylen Brown (Celtics) Ja Morant (Grizzlies, wird Curry als Starter ersetzen) Jrue Holiday (Bucks) Damian Lillard (Blazers) DeMar DeRozan (Bulls) Paul George (Clippers) Julius Randle (Knicks) Domantas Sabonis (Kings) Bam Adebayo (Heat) Lauri Markkanen (Jazz, wird Williamson als Starter ersetzen) Joel Embiid (Sixers, wird KD als Starter ersetzen) Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) Pascal Siakam (Raptors) Anthony Edwards (Timberwolves) - De'Aaron Fox (Kings)

* spielt mittlerweile bei den Mavs in der Western Conference

** fehlt verletzt