NBA News: Stephen Curry fehlt Warriors offenbar mehrere Wochen

Stephen Curry wird den Golden State Warriors offenbar wochenlang fehlen. Das berichtet Shams Charania von The Athletic.

Der Point Guard hatte sich beim 119:113-Sieg gegen die Dallas Mavericks nach einem Zusammenstoß mit McKinley Wright am linken Bein, welches ihm schon bei der Partie in Denver Probleme bereitet hatte, verletzt. Nach ersten Röntgenaufnahmen rechnen die Warriors dem Bericht zufolge mit einem Ausfall von mindestens zwei Wochen.

Damit würde Currry nicht nur das Spiel gegen Oklahoma City Thunder am Montag verpassen, sondern auch am All-Star-Wochenende fehlen. Einen genauen Zeitplan für die Rückkehr des 34-Jährigen gibt es laut Anthony Slater von The Athletic noch nicht.

Trainer Steve Kerr hatte sich nach dem Spiel noch optimistisch über den Zustand seines Spielers geäußert. "Wir müssen einfach abwarten und die Ergebnisse sehen. (...) Das ist nicht das erste Mal. Er spielt hart, und er ist überall auf dem Boden. Das ist im Laufe der Jahre schon viele, viele Male passiert. Ich drücke die Daumen, dass er wieder gesund wird", sagte er.

Curry erzielte in dieser Saison durchschnittlich 29,4 Punkte, 6,4 Assists und 6,3 Rebounds für Golden State, das derzeit bei einer Bilanz von 27-26 steht.