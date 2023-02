NBA: Kyrie Irving gibt gutes Debüt - Dallas Mavericks überraschen bei den L.A. Clippers ohne Luka Doncic

Kyrie Irving hat ein solides Debüt für die Dallas Mavericks gegeben. Bei den L.A. Clippers ist Irving Teil eines starken Kollektivs. Die Mavs schlagen ihren Angstgegner ohne den verletzten Luka Doncic mit 110:104.

L.A. Clippers (31-27) - Dallas Mavericks (30-26) 104:110 (BOXSCORE)

Alle Starter der Mavs punkteten zweistellig, wobei Kyrie Irving bei seinem Debüt für die Texaner 24 Punkte (9/17, 5 Assists, 5 TO) verbuchte. Im vierten Viertel kamen zwar nur noch 6 Zähler hinzu, dafür teilte Uncle Drew den Ball und auch seine Mitspieler machten Plays. Das galt im Schlussabschnitt vor allem für Tim Hardaway Jr. (19, 7/16), während in der ersten Halbzeit Reggie Bullock (18, 6/12 Dreier) Feuer fing. Auch Josh Green (14) wusste erneut zu überzeugen.

"Er findet immer einen Weg, zum Korb zu kommen, für andere zu kreieren", schwärmte Hardaway Jr. von Neuzugang Irving. Head Coach Jason Kidd erklärte, dass einige junge Spieler im Team "ihn bewundern", weshalb es wichtig gewesen sei, zumindest ein gemeinsames Training abzuhalten. Kidd stellte Irvings "Leadership" heraus und sah "viele gute Dinge beim Beginn einer neuen Reise. Es wird Spaß machen", auch wenn die Würfe nicht immer fallen werden wie gegen die Clippers.

Für diese gefiel vor allem Norman Powell (24), während die Stars Kawhi Leonard (18, 7/12) und Paul George (20, 8/20) das Heft des Handelns nicht an sich reißen konnten. Auch Terance Mann (21) erzielte mehr Zähler als das Star-Duo.

Im dritten Versuch traf Irving schließlich nach knapp vier Minuten sein erstes Field Goal für Dallas, es war ein Jumper aus der Mitteldistanz. Kurz darauf folgte ein Dreier, der nach starkem Beginn der Gäste auf 21:8 stellte. Überhaupt sah die Offense der Mavs ohne Luka Doncic so gut wie lange nicht aus. Es machte sich sofort bemerkbar, dass Irving zusammen mit Josh Green mehr Tempo machte, die Folge waren mehr leichte Punkte.

So führten die Mavs schon im ersten Viertel zeitweise mit 19 Zählern - befeuert von heißen Shooting (9/13 Dreier), wobei Reggie Bullock gleich fünf davon versenkte. So ging es natürlich nicht weiter, dennoch nahmen die Gäste eine 60:52-Führung mit in die Kabinen.

Kyrie Irving sichert Dallas Sieg bei den Clippers

Für die Clippers drehte nun der bis dahin unsichtbare Leonard (nur 1/4) auf. The Claw verbuchte 13 Punkte im folgenden Abschnitt und war auch von Double Teams oder einer Zone nicht zu stoppen. Dazu räumte Ivica Zubac am Korb ordentlich auf (2 Blocks) und die Gastgeber waren wieder voll da. Dallas hielt dennoch dagegen und nahm einen kleinen Vorsprung in den Schlussabschnitt mit (81:78).

Und dieser vergrößerte sich wieder mit Leonard auf der Bank. Die Mavs überzeugten dagegen im Kollektiv. Tim Hardaway Jr. hatte eine gute Phase, dazu machte sogar Handtuchwedler Theo Pinson wichtige Plays. Mitte des Abschnitts war der Vorsprung wieder zweistellig, bevor (mal wieder) Powell Dallas weh tat. Am Ende brachte es Dallas aber über die Zeit, weil Irving zwei Freiwürfe sowie einen artistischen Leger traf. So gelang Dallas ein Start-Ziel-Sieg, ohne ein einziges Mal die Führung abzugeben.

NBA: Die Stats-Leader bei Clippers vs. Mavs