NBA News: Zion Williamson wird den New Orleans Pelicans mehrere Wochen fehlen

Die anfänglichen Befürchtungen haben sich bestätigt: Zion Williamson hat sich eine Zerrung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird den New Orleans Pelicans mindestens drei Wochen lang fehlen. Das bestätigte die Franchise am Dienstag.

Womöglich könnte der 22-Jährige auch noch länger ausfallen. Nach den besagten drei Wochen soll Williamson neu untersucht werden. Im Monat Januar haben die Pelicans insgesamt noch 15 Spiele im Programm, von denen Williamson voraussichtlich einen Großteil, wenn nicht sogar alle verpassen wird.

Der Big Man zog sich die Verletzung im dritten Viertel der 111:120-Niederlage gegen die Philadelphia 76ers zu, als er sich einen Defensiv-Rebound schnappte, den Ball nach vorne brachte und bei einer Tempoverschärfung offenbar Schmerzen im Oberschenkel spürte. Williamson griff sich sofort an den rechten Oberschenkel und brach den Angriff ab. Kurz darauf wurde er ausgewechselt, für ihn war die Partie mit 26 Punkten, 7 Assists sowie 6 Rebounds in nur 28 Minuten vorbei.

Kurze Zeit später gaben die Pelicans eine Zerrung als erste Diagnose an, dies wurde nach einer MRT-Untersuchung am Dienstag in New Orleans bestätigt. Neben der Verletzung von Brandon Ingram (Prellung am linken großen Zeh, fehlt seit Ende November) müssen die Pels damit den Ausfall des zweiten Stars verkraften.

Williamson spielte bislang eine starke Saison, im Schnitt legte er 26 Punkte, 7 Rebounds und 4,6 Assists pro Partie auf bei Wurfquoten von 60,8 Prozent aus dem Feld und 36,8 Prozent von Downtown. Ende Dezember erst stellte er mit 43 Zählern gegen die Timberwolves einen neuen Karrierebestwert auf.

Auch dank Zion eroberten die Pelicans zwischenzeitlich den ersten Platz in der Western Conference, aktuell steht das Team mit einer Bilanz von 23 Siegen zu 14 Niederlagen auf Rang drei im Westen. Zion hatte in der laufenden Spielzeit 29 von 37 Spielen absolviert, nachdem ihm in der Vergangenheit bereits immer wieder verschiedene Verletzungen zu schaffen gemacht hatten.