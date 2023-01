NBA News: Pass verloren! Pistons-Rookie Jalen Duren droht für Paris Game 2023 auszufallen

Die Detroit Pistons treten am kommenden Donnerstag im Paris Game 2023 gegen die Chicago Bulls an, dabei müssen sie aber womöglich auf Jalen Duren verzichten. Der Rookie-Center konnte bislang nicht nach Europa reisen. Der kuriose Grund: Er hat angeblich seinen Pass verloren.

Das berichtet James Edwards III von The Athletic. Der mit 19 Jahren und 61 Tagen derzeit jüngste Spieler der Liga weilt entsprechend nicht bei seinem Team, das bereits am Montag in Paris eintraf. Dort findet am Donnerstag (21 Uhr, live auf DAZN) das erste NBA-Spiel in Europa seit Januar 2020 statt. Zuletzt waren die Bucks und Hornets für ein Regular-Season-Spiel in Paris zu Gast.

Laut Edwards III arbeiten die Pistons aktuell daran, die Situation um Duren zu lösen und "hoffen", dass er es noch rechtzeitig vor dem Spiel nach Europa schafft. Nachdem er zuletzt fünf Spiele aufgrund von Knöchelproblemen verpasst hatte, sollte er für das Bulls-Spiel eigentlich wieder verfügbar sein. Wegen des verloren gegangenen Passes steht sein Einsatz aber noch in den Sternen.

Duren ging im NBA Draft 2022 an Position 13 über die Ladentheke. Der Pick gehörte eigentlich den Charlotte Hornets, wurde aber direkt zu den New York Knicks getradet. Die Knicks wiederum gaben Duren gemeinsam mit Kemba Walker an die Pistons ab, in erster Linie um den Vertrag des Point Guards loszuwerden.

In Detroit stellte der Center seine vielversprechenden Anlagen bereits mehrfach unter Beweis. Vor seiner Verletzung legte er im Schnitt 7,7 Punkte und 8,5 Rebounds in 39 Einsätzen auf, dabei brachte er 63,4 Prozent seiner Würfe im Korb unter. Von der Freiwurflinie hat der Youngster aber noch Probleme (57,3 Prozent).

Die Pistons stehen derzeit mit einer Bilanz von 12 Siegen zu 35 Niederlagen auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference und werden mit dem Rennen um die Play-In-Plätze nichts zu tun haben. Stattdessen liegt der Fokus auf dem Rebuild und einem hohen Draft-Pick. Nach dem Spiel in Paris warten die Bucks, Nets, Rockets und Mavs als nächste Gegner auf Detroit - dann wieder zurück in der Heimat und sicherlich auch wieder mit Duren.