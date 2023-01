NBA: "Null Spielraum für Fehler" - LeBron James kritisiert Zustand der Lakers vor anstehender Trade Deadline

Nach der knappen Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Sacramento Kings sprachen sowohl LeBron James als auch Head Coach Darvin Ham den Zustand des Kaders an. James hatte bereits vor einigen Tagen öffentlich gefordert, dass die Verantwortlichen der Lakers vor der anstehenden Trade-Deadline am 9. Februar aktiv werden.

"Wir sind ein Basketballteam mit Null Spielraum für Fehler", sagte James nach dem 111:116 gegen die Kings und lobte dabei gleichzeitig seine Mannschaftskollegen: "Ich finde, wir haben ziemlich guten Basketball gespielt." James hob den Einsatz sowie die wenigen Turnover (nur sechs) der Lakers hervor, die laut ihm "fehlerfreien Basketball" gespielt hatten. James legte 32 Punkte bei 11/25 aus dem Feld auf, von den restlichen Startern um Dennis Schröder (5, 2/6 FG) kam jedoch sehr wenig Unterstützung.

Besser machten es die Reservisten der Lakers, angeführt von Russell Westbrook mit 19 Zählern, 7 Rebounds und 5 Assists. Ohne Lonnie Walker IV, Austin Reaves sowie dem zweiten Superstar der Lakers, Anthony Davis, reichte es jedoch nicht zum Sieg. Die Lakers stehen mit einer Bilanz von 20-25 weiter auf dem 13. Platz der Western Conference, Davis verpasste sein 17. Spiel in Folge.

James stand zudem für über 36 Minuten auf dem Parkett, obwohl er mit einer Knöchelverletzung kämpft. Lange Einsätze sind für ihn aktuell eher die Regel als die Ausnahme, dem widersprach auch Ham nicht. "Ich fühle mich schlecht damit", sagte der Trainer über die Last, die James schultern muss: "Wir können ihn nicht in den Boden rennen, das ist eine Sorge."

"Es ist schwierig, da er so ehrgeizig ist und wir in knappen Spielen sind und er gewinnen will, wir gewinnen wollen", führte Ham aus: "Man verliert seine Einsatzzeiten aus den Augen, bis man nach dem Spiel auf den Boxscore schaut." James stand in der Niederlage gegen die Mavericks in doppelter Overtime vor knapp einer Woche fast 47 Minuten auf dem Feld, im Durchschnitt sind es diese Saison 36,2 Minuten für ihn.