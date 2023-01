NBA News - Nets-Star Kevin Durant: Trade-Forderung abgehakt? "Das war ein Sommer-Ding"

Kevin Durant hat in einem Interview bekräftigt, dass seine Trade-Forderung aus dem Sommer keinen nachhaltigen Schaden innerhalb der Kabine der Brooklyn Nets hinterlassen habe. Sobald er sich für eine Rückkehr zu den Nets entschieden habe und der Saisonstart bevorstand, habe Brooklyn das Offseason-Drama hinter sich gelassen.

"Wir haben vor dem Camp alles aus der Welt geräumt und alles war in Ordnung", erklärte Durant nun in einem ausführlichen Interview mit ESPN. "Da ist nichts dem eigentlichen Basketball in die Quere gekommen."

Der 34-Jährige hatte im Sommer 2022 einen Trade von den Nets gefordert und diese Forderung immer wieder untermauert. Durant soll Teambesitzer Joe Tsai unter anderem ein Ultimatum gestellt haben, entweder sollen Head Coach Steve Nash sowie General Manager Sean Marks entlassen oder er selbst getradet werden. Die Nets weigerten sich allerdings, sich von ihrem Superstar zu trennen.

Ende August einigten sich die Parteien dann doch auf eine weitere, gemeinsame Zusammenarbeit. In der Vergangenheit sorgten Trade-Forderungen eines Stars aber meistens für ein zerrissenes Tischtuch, ESPN-Journalist Nick Friedell erwähnte im Gespräch mit KD zum Beispiel die Situationen um James Harden in Houston, Jimmy Butler in Minnesota oder Anthony Davis in New Orleans.

"Das war aber während der Saison", entgegnete Durant. Bei ihm sei es hingegen nur ein "Sommer-Ding" gewesen. "Wir haben damals keine Spiele gespielt. Es hat nicht unsere tägliche Arbeit auf dem Court gestört. Meine Teamkollegen mussten nicht nach jedem Spiel oder nach jedem Training dazu befragt werden." So habe das Team das Drama pünktlich zum Saisonstart hinter sich lassen können.

Im September hatte Durant seine Trade-Forderung mit damaligen Zweifeln an der zukünftigen Ausrichtung der Franchise erklärt: "Vergangenes Jahr umgab dieses Team jede Menge Ungewissheit. Ihr habt gesehen, was mit unserer Saison passiert ist. Spieler waren mal im Lineup und mal nicht, Verletzungen ... da haben sich Zweifel über die nächsten vier Jahre meiner Karriere gebildet." Zudem war er offenbar mit Coach Nash nicht zufrieden, der nach einem schwachen Saisonstart 2022/23 nach nur sieben Spielen entlassen wurde.

Mittlerweile haben sich die Nets allerdings bis auf Platz zwei in der Eastern Conference vorgearbeitet, aus den vergangenen 14 Spielen ging Brooklyn 13-mal als Sieger hervor. Durant selbst spielt womöglich den besten Basketball seiner Karriere, im Schnitt legt er 29,9 Punkte, 6,7 Rebounds und 5,5 Assists auf bei Wurfquoten von 56,8 Prozent aus dem Feld und 36,9 Prozent von jenseits der Dreierlinie.