NBA Gerüchte: Dallas Mavericks wollen Christian Wood offenbar keine Maximal-Verlängerung anbieten

Die Dallas Mavericks peilen offenbar eine Vertragsverlängerung mit Christian Wood über zwei Jahre anstatt die möglichen vier Jahre an. Das berichtet Tim MacMahon von ESPN. Wood darf seit dem 25. Dezember mit den Mavs eine vorzeitige Vertragsverlängerung aushandeln.

Der 27-Jährige, dessen Arbeitspapier im Sommer ausläuft, darf unter den geltenden CBA-Regularien höchstens eine vorzeitige Verlängerung über vier Jahre und 77 Millionen Dollar in Dallas unterschreiben. Die Mavs wollen sich aber offenbar zukünftige Flexibilität bewahren und präferieren laut MacMahon einen neuen Kontrakt mit geringerer Laufzeit.

Demnach habe Dallas eine Verlängerung über zwei Jahre im Visier, die Wood insgesamt 35,7 Millionen Dollar einbringen würde. Ob der Sommerneuzugang, Dallas sicherte sich die Dienste des Bigs in einem Trade mit den Houston Rockets, diese Konditionen akzeptieren würde, ist aktuell noch unklar.

"Ich bin offen für Gespräche", hatte Wood am Christmas Day noch betont, er fühle sich in Dallas wohl. Er könnte aber auch die Saison unter seinem auslaufenden Vertrag (14,3 Mio. Dollar in dieser Spielzeit) beenden und anschließend als Unrestricted Free Agent auf ein womöglich höheres Angebot hoffen.

Sollte sich Dallas allerdings mit Wood nicht auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen können, scheint auch ein Trade des Big Man vor der Deadline am 9. Februar eine Option zu sein, um nicht wie bei Jalen Brunson Gefahr zu laufen, ihn im Sommer ohne Gegenwert zu verlieren. Die Mavs sollen weiterhin Zweifel hegen, ob Wood in den Playoffs ein verlässlicher Spieler sein kann und sind deshalb offenbar nicht gewillt, zum aktuellen Zeitpunkt einen langfristigen Vertrag anzubieten. Zudem will sich Dallas angeblich finanzielle Flexibilität für die Offseason 2025 wahren.

Wood ist in der laufenden Saison der zweitbeste Mavs-Scorer (17,8 Punkte, dazu 7,9 Rebounds), dabei versenkt er 54,4 Prozent seiner Feldwurfversuche und 40,3 Prozent von der Dreierlinie (4,5 Versuche pro Spiel). Vor allem seit seiner Beförderung in die Starting Five konnte er offensiv Last von den Schultern von Luka Doncic nehmen. In Spielen, in denen Doncic und Wood gemeinsam starten, stehen die Mavs bei 7-1, darunter sieben Siege in Serie. In seiner mittlerweile siebenjährigen NBA-Karriere hat Wood noch kein Playoff-Spiel absolviert.