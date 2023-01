US-Präsident Joe Biden empfängt die Golden State Warriors im Weißen Haus

Am Rande des Auswärtsspiels der Golden State Warriors bei den Washington Wizards hat US-Präsident Joe Biden den amtierenden Meister im Weißen Haus empfangen. Als der Präsident noch Donald Trump hieß, hatte es nach den Warriors-Meisterschaften 2017 und 2018 keinen standesgemäßen Besuch gegeben.

"Die Golden State Warriors sind im Weißen Haus immer willkommen", sagte Joe Biden am Dienstag. Sein Vorgänger Donald Trump hatte die Warriors bei ihren früheren Championships ausgeladen - allerdings erst nachdem Stephen Curry angekündigt hatte, nicht an einem Besuch interessiert zu sein.



Diesmal wurden die Warriors nach dem 127:118-Sieg in der US-Hauptstadt in voller Mannstärke begrüßt. Biden schwärmte in höchsten Tönen vom Team aus der Bay Area. Der 80-Jährige sagte, dass die Warriors mit ihrem Spielstil "Amerika widerspiegeln", indem sie "individuelle Freiheit und Persönlichkeit zeigen" sowie "als Team zusammenkommen, ein Team, das mit Freude spielt und mit dem Antrieb, sein Bestes zu geben". Außerdem bezeichnete der Präsident Stephen Curry als "einen der größten Sportler unserer Zeit".



Nach ihren Titeln 2015, 2017 und 2018 waren die Warriors wegen Verletzungen ihrer Schlüsselspieler zwischenzeitlich kein Titelanwärter mehr, dennoch schafften sie 2022 einen verblüffenden Turnaround und gewannen die Finalserie gegen die Boston Celtics mit 4:2. Biden erkannte Parallelen zwischen seiner Geschichte und der von Golden State. "Die letzten paar Jahre waren ziemlich hart", sagte Biden. "Kritiker fragten sich, ob dieses Team als Meisterschaftsaspirant für immer erledigt sei." Biden, der im Laufe der Jahre mit vielen Zweiflern zu tun hatte, scherzte: "Leute, ich weiß, wie sich das anfühlt."



Vizepräsidentin Kamala Harris stammt sogar aus der Gegend des amtierenden NBA-Meisters, was sie beim Empfang deutlich machte: "Als sehr stolze Tochter von Oakland und Kalifornien, erfüllt es mich mit großem Stolz, als Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten sagen zu können: Dub Nation is in the house." Sowohl Biden als auch Harris bekamen von den Warriors Trikots mit ihren Namen überreicht.



Aber auch die Politik war ein Thema beim Empfang: Curry dankte der Regierung für ihre Bemühungen, die Basketballspielerin Brittney Griner in die USA zurückzuholen. Griner war in Russland wegen Drogenvergehen inhaftiert worden. Curry nannte sie einen "großen Teil unserer Basketballfamilie". Headcoach Steve Kerr erzählte, er habe mit zwei Spielern, Moses Moody und Klay Thompson, an einem runden Tisch zum Thema Waffengewalt mit Vertretern des Weißen Hauses teilgenommen. "Wir haben viel darüber gelernt, was die Regierung unternimmt, um die Sicherheit in unserem Land zu erhöhen", sagte Kerr.