NBA: Los Angeles Lakers überstehen Show von Jalen Brunson und bezwingen New York Knicks in Overtime

Die Los Angeles Lakers haben die New York Knicks in Overtime mit 129:123 bezwungen. LeBron James trotze dem überragend aufgelegten Jalen Brunson mit einem Triple Double.

New York Knicks (27-25) - Los Angeles Lakers (24-28) 123:129 (BOXSCORE)

Brunson war der herausregende Akteur vor voller Bude im Madison Square Garden mit 37 Punkten bei 13/29 aus dem Feld und 6 Assists, zudem rettete er die Knicks fast eigenständig in die Overtime. Dort trafen die Lakers dann sechs von acht Würfen aus dem Feld, inklusive eines Dreiers von Dennis Schröder, und entschieden das Duell für sich.

James verbuchte sein erstes Triple-Double der Saison mit 28 Zählern (11/25 FG), 10 Rebounds und 11 Assists, womit er an Mark Jackson und Steve Nash vorbei auf der ewigen Liste der Spieler mit den meisten Assists vorbeizog. Dort besetzt er nun den 4. Platz mit mehr als 10.336 Vorlagen. Anthony Davis machte ebenfalls eine gute Partie mit 27 Punkten (9/16 FG) und 9 Rebounds, auch Rui Hachimura (19, 8/12, 9 Rebounds) wusste zu gefallen.

Schröder markierte 12 Punkte (2/3 3P) und 6 Assists, sein Highlight war ein Buzzerbeater von der Mittellinie, bei dem er sich in bester Curry-Manier umdrehte, bevor der Ball im Netz zappelte. Als hätte er es schon gewusst! Auch Russell Westbrook war keine Ausnahme im gut aufgelegten Angriff der Lakers mit 17 Zählern (7/13 FG), 6 Rebounds, 8 Assists und 3 Steals. Die Gäste trafen über 51 Prozent ihrer Feldwürfe.

Auf der Gegenseite machte Isaiah Hartenstein sein bisher bestes Spiel der Saison mit 16 Punkten (7/10) und 13 Rebounds, in fast 40 Minuten von der Bank kommend geriet er jedoch auch in Foultrouble (5). Die Lakers hatten große Probleme, ihn von ihrem Brett fernzuhalten, Hartenstein griff dort gleich sieben Mal zu, das gelang ihm zuvor nur in einem anderen Spiel.

Julius Randle holte 12 Rebounds und spielte 5 Assists, sein Wurf war jedoch nicht in Bestform (23, 6/19 FG). Immanuel Quickly lieferte noch gute Unterstützung von der Bank kommend mit 19 Zählern und 8 Assists, er spielte jedoch wie Hartenstein auch Starter-Minuten (fast 40) und verdrängte so R.J. Barrett, der keinen guten Tag hatte (13, 5/13).

NBA: Brunson mit Heldentat in Schlussphase - Randle vergibt Gamewinner

Die Lakers erwischten einen guten Start und führten schon im ersten Viertel zweistellig, das war jedoch schon die höchste Führung der kompletten Partie. Anschließend ging es konstant hin und her, nach 15 Führungswechseln lagen die Lakers ab dem Ende des dritten Viertels nicht mehr zurück, ihre Führung war jedoch meist nur hauchdünn.

James stellte mit knapp 100 Sekunden zu spielen per langem Dreier auf +6, doch die Lakers ließen in ihren anschließenden zwei Angriffen nur passiv die Uhr runterlaufen, James vergab zwei eng verteidigte Sprungwürfe und die Knicks glichen mit drei erfolgreichen Drives aus, der erste und letzte durch Brunson.

Brunson setzte seine Heldentaten fort, als er mit fünf Sekunden zu spielen bei einem Pick'n'Roll zwischen James und Davis einen harten Kontakt mit Davis einsteckte und das Offensivfoul zog, um einen potenziellen Gamewinner der Lakers zu verhindern und seinem Team die Chance auf den Sieg in Regulation zu geben. Randle scheiterte jedoch an Davis ohne einen Wurf loszuwerden, Overtime!

Dort entschieden die Lakers das Spiel dann ohne größeres Drama für sich, auch weil die Knicks weiter eiskalt waren aus der Distanz (0/4). Der letzte Dreier von New York fiel mit 2:29 zu spielen im dritten Viertel, 19:31 Minuten vor der Schlusssirene! Die Knicks trafen nur 7/34 von Downtown.

