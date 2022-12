NBA News: Moritz Wagner bekommt Tiefschlag von Al Horford ab - Celtics beschweren sich über Pfiff

Im dritten Viertel des Duells zwischen den Boston Celtics und den Orlando Magic sind Al Horford und Moritz Wagner aneinandergeraten. Der Celtics-Big setzte zu einem Tiefschlag gegen den Deutschen an und wurde daraufhin von den Referees des Feldes verwiesen. Das sorgte für Unverständnis bei den Celtics.

"Ich denke nicht, dass das die richtige Entscheidung war. Das war unglaublich. Ich konnte es nicht glauben, dass Al rausgeschmissen wurde", meckerte Jayson Tatum auf der Pressekonferenz nach der 109:117-Pleite gegen die Magic.

Die Szene ereignete sich gut eineinhalb Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit. Bei einem Inbounds-Play rangelten Horford und Wagner um eine gute Positionierung, als Horford auf einmal mit seinem Ellenbogen ausholte und Wagner in die Leistengegend schlug. Nach einer längeren Review entschieden die Referees auf ein Flagrant Foul II, was zur automatischen Ejection führte.

"Ich glaube nicht, dass das berechtigt war. Vor allem, weil sie gesehen haben, dass Moe zuerst gefoult hat. Deshalb durfte ich auch einen Freiwurf nehmen", erklärte Tatum seine Sicht der Dinge. Wagner bekam ein normales Foul aufgebrummt. "Manchmal haben die Jungs es einfach satt, wenn ständig an ihnen gezogen wird und die Refs das nicht sehen."

Horford selbst äußerte sich nicht zu der Szene, Celtics-Coach Joe Mazzulla gab an, die Aktion nicht gesehen zu haben. Wagner hielt sich bei seiner Einschätzung bedeckt: "Ich weiß nicht genau [was passiert ist]. Ich war aber etwas überrascht."

Orlando Magic mit Siegesserie - auch dank der Wagner-Brüder

Mazzulla gab allerdings zu, dass der Verlust von Horford seinem Team sehr geschadet habe. Letztlich verlor Boston damit einen Verteidiger gegen Wagner, der eine starke Partie ablieferte. Der 25-Jährige führte die Magic mit 25 Punkten (9/12 FG) sowie 8 Rebounds beim Überraschungssieg gegen den Ost-Spitzenreiter an.

Orlando feierte damit den bereits fünften Sieg in Folge, seit acht Spielen steht auch Wagner in der Starting Five neben seinem jüngeren Bruder Franz (19, 6/19 FG vs. Boston). Als Starter kommt Moe Wagner bisher auf 14,9 Punkte und 7,3 Rebounds pro Spiel bei 54,9 Prozent aus dem Feld. Noch besser läuft es in dieser Saison für Franz Wagner, der im Schnitt 19,9 Punkte, 4,1 Rebounds und 3,6 Assists bei 48,5 Prozent Wurfquote auflegt.