NBA News: Miles Bridges und Charlotte Hornets nehmen offenbar Vertragsgespräche auf

Miles Bridges und die Charlotte Hornets nähern sich offenbar bezüglich eines neuen Vertrags für den Restricted Free Agent an. Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, herrsche innerhalb der Franchise Optimismus vor, dass in der nahen Zukunft eine Einigung zwischen den Hornets und dem 24-jährigen Forward erzielt werden könnte, der nach einer Verurteilung wegen häuslicher Gewalt noch kein Saisonspiel absolviert hat.

Ziel einer schnellen Übereinkunft sei es, dass im Anschluss eine erwartbare Strafe der NBA abgesessen werden kann. Bridges hatte sich im November auf eine Verurteilung eingelassen (no contest), was bedeutet, dass er den Vorwurf, die Mutter seines Kindes geschlagen zu haben, weder abstreitet noch bestätigt.

Er erhielt eine dreijährige Haftstrafe, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurde. Stattdessen muss er 52 Wochen lang Erziehungsunterricht nehmen, an einer Beratung zu häuslicher Gewalt teilnehmen und gemeinnützige Arbeit absolvieren.

In insgesamt drei Fällen war Bridges angeklagt worden. Neben häuslicher Gewalt ging es um zwei Vorwürfe des Kindesmissbrauchs. Aufgekommen waren die Vorwürfe im Juni kurz vor dem Start der Free Agency. Aufgrund seiner starken Vorsaison (20,2 Punkte, 7,0 Rebounds) wurde eigentlich erwartet, dass Angebote im Bereich von 100 Millionen Euro auf Bridges warten, daraus wurde folglich nichts. Die Hornets halten jedoch weiterhin die Rechte an Bridges.

Dessen Berateragentur Klutch stehe weiterhin in regelmäßigem Austausch mit den Hornets, es werde daran gearbeitet, Bridges schnellstmöglich in Charlottes Community zu reintegrieren und mit lokalen Gruppen zusammenzuarbeiten, die sich mit häuslicher Gewalt befassen. Was eine Strafe der Liga betrifft, gibt es wenige Vergleichsfälle. ESPN nennt den ehemaligen Charlotte-Spieler Jeffery Taylor als Exempel, der 2014 für 24 Spiele gesperrt wurde.

Im November waren auch die Lakers sowie die Pistons mit Bridges in Verbindung gebracht worden, aufgrund der Vertragssituation hätte Charlotte in der Folge 48 Stunden Zeit, ein Angebot zu matchen. Entsprechende Gerüchte haben sich seitdem nicht konkretisiert. Die Hornets stehen nach dem überraschenden Sieg in L.A. bei 9-24 und damit auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference.