NBA, Dallas Mavericks: Mavs-Big Christian Wood sammelt Argumente für Vertragsverlängerung

Seit dem 25. Dezember darf Christian Wood eine Verlängerung für seinen auslaufenden Vertrag bei den Dallas Mavericks aushandeln. Die Mavs können ihm nur ein durch das CBA begrenztes Angebot vorlegen, zuletzt sammelte der 27-Jährige gute Argumente dafür.

Spieler, die per Trade akquiriert werden, dürfen erst sechs Monate nach dem Trade eine Vertragsverlängerung mit ihrem neuen Arbeitgeber aushandeln. Bei Wood fiel diese Restriktion am 25. Dezember. Maximal dürfen die Mavs ihrem Sommerneuzugang eine 20-prozentige Gehaltserhöhung auf seinen aktuellen Vertrag (14,3 Mio. Dollar) anbieten.

Das bedeutet, dass Wood in der Theorie einen Vierjahresvertrag in Höhe von höchstens 77 Millionen Dollar verlangen kann. Alternativ kann der Big Man bis zur Free Agency im Sommer warten in der Hoffnung auf ein noch lukrativeres Angebot.

Vor allem im Christmas Game der Mavs gegen die Los Angeles Lakers (124:115) hat Wood ordentliche Argumente gesammelt, warum Dallas ihn halten sollte. Gegen die Lakers füllte er das Boxscore mit 30 Punkten, 8 Rebounds, 7 Assists, 4 Steals sowie 2 Blocks bei 12/17 aus dem Feld.

"Ich war mal dieses Kind, das zuhause sitzt und Kobe, LeBron, DWade zuschaut. Dass ich gegen [James] an Weihnachten spielen darf, ist ein Segen", sagte Wood angesprochen auf die besondere Partie, in der Dallas den dritten Sieg in Folge feierte. "Die Vibes sind großartig", betonte Wood. Angesprochen auf die möglichen Vertragsgespräche ließ sich Wood aber nicht allzu sehr in die Karten blicken: "Ich bin gerne hier. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen (...) Ich bin offen für Gespräche."

Zuvor blieb er mit 8 Zählern gegen die Rockets eher blass, generell machte Wood im Laufe der Saison einige Hochs und Tiefs durch. Im Schnitt kommt er auf 17,3 Punkte bei Wurfquoten von 54,1 Prozent aus dem Feld und 38,3 von Downtown, dazu sammelt er 8 Rebounds pro Partie. In den vergangenen fünf Spielen setzte Head Coach Jason Kidd auf Wood in der Starting Five.