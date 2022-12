NBA, Mavericks: Saisonbestwert! Luka Doncic schrammt gegen Rockets knapp an Career-High vorbei

Luka Doncic hat gegen die Houston Rockets das zweite 50-Punkte-Spiel seiner Karriere hingelegt. Die Dallas Mavericks setzten sich mit 112:106 gegen das Schlusslicht der Western Conference durch.

Houston Rockets (9-23) - Dallas Mavericks (17-16) 106:112 (BOXSCORE)

Beinahe hätten sich die Mavericks an ihrem Division-"Rivalen" in dieser Partie die Zähne ausgebissen. Noch im letzten Viertel lagen sie zeitweise hinten und auch ein 8-Punkte-Vorsprung, den Doncic fünf Minuten vor dem Ende herausgeholt hatte, sorgte noch nicht für Sicherheit. Stattdessen kamen die Rockets noch einmal bis auf 2 Punkte heran und hatten dann zwei Possessions, in denen sie in Führung hätten gehen können, begingen dabei aber jeweils Turnover.

So blieb es am Ende dem Chef vorbehalten, 19 Sekunden vor dem Ende seinen sechsten Dreier des Spiels zu treffen und damit die endgültige Entscheidung herbeizuführen. Es hätte kaum anders kommen können, Doncic war der alles überragende Akteur auf dem Court und es tat sich abgesehen davon auch kein anderer Maverick hervor, der das Spiel hätte entscheiden können.

Doncic legte am Ende 50 Punkte auf (17/30 FG, 6/12 3FG, 10/12 FT, 8 Rebounds, 10 Assists, 7 Turnover), ansonsten waren Spencer Dinwiddie und Davis Bertans mit jeweils 11 schon die besten Scorer der Mavs. Doncic knackte zum ersten Mal in dieser Saison und zum zweiten Mal in seiner Karriere die 50er-Marke, zuvor war ihm dieses Kunststück einmal gegen die Clippers gelungen (51). Doncic teilt sich nun den Franchise-Rekord für 50-Punkte-Spiele mit Dirk Nowitzki.

Die Punkte waren nötig, da die Rockets nie klein beigaben, obwohl sie schon in Halbzeit eins teilweise mit 16 Punkten hinten lagen. Im Gegensatz zu den Mavs waren sie das ausgeglichenere Team, bei dem alle Starter zweistellig scorten, ihren 37 Field Goals gingen 26 Assists voraus - bei den Mavs waren es 36 und 20. Houston war jedoch kalt aus der Distanz (8/26) und konnte hier nicht mit den Mavs mithalten (16/44).

Jabari Smith Jr. gefiel dennoch mit einem Career-High (24 Punkte, 10 Rebounds) und auch die letztjährigen Rookies lieferten ab. Jalen Green kam auf 23, auch wenn der Dreier nicht fiel (0/4), Alperen Sengün kam auf 19 (6/9 FG), 8 Rebounds und 7 Assists. Alle Rockets-Starter hatten am Ende sogar einen positiven Plus/Minus-Wert, die Bankspieler dagegen waren alle negativ (Doncic stand bei 0!).

NBA: Die Stats-Leader bei Rockets vs. Mavs