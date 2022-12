NBA: Dallas Mavericks schlagen OKC Thunder - Luka Doncic egalisiert alten Mavs-Rekord

Die Dallas Mavericks sind nach zwei Niederlagen in Folge zurück in der Spur. Beim 121:114-Sieg über die OKC Thunder war wieder einmal Luka Doncic die entscheidende Figur und schrieb Geschichte.

Dallas Mavericks (15-14) - Oklahoma City Thunder (11-16) 121:114 (BOXSCORE)

Der Slowene, der bei der Pleite gegen Chicago noch aufgrund von Oberschenkelproblemen pausieren musste, kehrte zurück und präsentierte sich direkt wieder in Gala-Form. Schon in der ersten Halbzeit knackte er die 20 Punkte und damit den alten Mavs-Rekord von Mark Aguirre mit 34 20-Punkte-Spielen in Folge aus dem Jahr 1984. Es blieb jedoch nicht dabei, am Ende stand Doncic bei 38 Punkten (13/27 FG), 11 Rebounds und 8 Assists.

Hilfe kam insbesondere von Spencer Dinwiddie, der sein erstes Double-Double der Saison markierte (20 Punkte, 10 Assists), sowie durch Tim Hardaway Jr. (20). Die Mavs trafen insgesamt 22 Dreier, dabei gefiel auch Maxi Kleber (8 Punkte, 2/4 3FG, 7 Rebounds, 2 Blocks). OKC konnte da mit nur zehn Triples nicht mithalten.

Die Gäste verkauften sich dennoch gut, was vor allem an Shai Gilgeous-Alexander lag, der insgesamt 42 Punkte verzeichnete (14/23 FG, 13/13 FT). Rookie Jalen Williams empfiehl sich mit 17 Punkten. OKC hat nun dennoch drei Spiele am Stück verloren.

Doncic war wieder dabei und natürlich Starter, er begann neben Dinwiddie, Hardaway Jr., Finney-Smith und Powell. Auf der Gegenseite starteten Gilgeous-Alexander, Dort, Giddey, Williams uns Pokusevski.

Das erste Viertel verlief kurios - Dallas startete mit einem 12:0-Lauf und lag am Ende dennoch mit 23:28 hinten. Abgesehen von Doncic, der 13 Punkte erzielte und dafür siebenmal an die Freiwurflinie ging, waren die Mavs extrem harmlos und trafen als Team bloß 6/26 Würfen. Die Gäste berappelten sich nach ihrem schwachen Start dank Giddey und SGA schnell und legten zwischenzeitlich einen 15:2-Lauf hin.

Mavs entscheiden Spiel gegen OKC erst spät

Im zweiten Viertel holte sich Dallas die Kontrolle zurück, allerdings erst in den Schlussminuten. Es dümpelte zunächst ein wenig hin und her, doch über die letzten 2:12 Minuten der Halbzeit machten die Mavs aus einem 4-Punkte-Vorsprung 14 Punkte - Doncic scorte dabei per And-1 und bereitete drei Dreier direkt vor. Es ging mit 66:52 in die Kabinen.

Im dritten Viertel robbte sich OKC wieder ran - vor allem dank Gilgeous-Alexander. Der Star-Guard war phasenweise nicht zu stoppen, erzielte 17 Punkte im Viertel und nahm dabei auch Wood aufs Poster. Die Mavs sahen lange gut aus, verloren zum Ende des Viertels jedoch offensiv den Faden und führten so nach 36 Minuten nur mit 97:90.

Doncic saß auf der Bank, trotzdem konnten die Mavs ihren Vorsprung zum Viertelbeginn wieder auf 12 ausbauen, da der zuvor schwache Wood nun seine beste Phase des Spiels hatte. OKC verkürzte wieder auf 7, dann traf Dinwiddie einen ganz wilden Dreier mit Ablauf der Sirene - und dann kehrte auch Doncic zurück. OKC gab sich nicht auf, traf jedoch nichts von draußen und kam so nicht mehr richtig nah ran.

47 Sekunden vor Ende konnte SGA nach eigenem Steal noch einmal auf 7 verkürzen, dann schenkte auch Doncic den Ball her und SGA fand Darius Bazley für einen weiteren Dunk. 15 Sekunden vor Schluss war es dann Bullock, der mit Freiwürfen endgültig für die Entscheidung sorgte. Beim anschließenden OKC-Einwurf bekam Kleber eine Hand an den Ball.

NBA: Die Stats-Leader bei Mavs vs. Thunder