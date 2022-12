NBA: Dallas Mavericks kassieren deutliche Pleite gegen Cleveland Cavaliers - Donovan Mitchell gelingt Revanche gegen Luka Doncic und Co.

Beim ersten Wiedersehen nach dem Playoff-Duell aus der vergangenen Saison hat sich Donovan Mitchell mit einer beeindrucken Vorstellung für das Aus gegen die Dallas Mavericks gerächt. Der Cavs-Star führt sein Team zum deutlichen 105:90-Sieg, ein Comeback-Versuch der Mavs bleibt erfolglos.

Dallas Mavericks (14-14) - Cleveland Cavaliers (18-11) 90:105 (BOXSCORE)

Schon in Halbzeit eins gerieten die Mavs, die einerseits in der Defense keine Antwort auf Mitchell hatten und offensiv zu lange auf der Suche nach einem Rhythmus waren, mit 23 Zählern ins Hintertreffen. Luka Doncic wachte im dritten Viertel zwar etwas auf und beendete die Partie mit 30 Punkten (9/23 FG), 5 Rebounds, 6 Assists und ein paar Zaubereinlagen, doch näher als bis auf 9 Punkte kam Dallas nicht mehr heran.

So sicherte sich Doncic nun den alleinigen Mavs-Rekord mit dem 35. Spiel in Folge mit mindestens 20 Punkten - er überholte damit Mark Aguirre -, doch gerade von den restlichen Startern kam zu wenig Hilfe. Nur Christian Wood (20, 4/7 Dreier) und Reggie Bullock (12, 3/5 Dreier) lieferten Unterstützung von der Bank, Maxi Kleber war nach einer Knieverletzung aus dem Training nicht mit dabei.

Mitchell auf der Gegenseite drangsalierte die Mavs mit 34 höchsteffizienten Punkten (13/20 FG, 6/9 Dreier). Lamar Stevens schnappte sich zudem ein Double-Double (18, 11 Rebounds), was Evan Mobley (14, 7 Rebounds, 6 Assists) oder Jarrett Allen (14, 6 Rebounds) verwehrt blieb. Darius Garland hielt sich mit 12 Punkten und 6 Vorlagen etwas zurück.

Dallas verpatzte mit der gewohnten Ersten Fünf den Start komplett. Die Hausherren bekamen den quirligen Cavs-Backcourt nicht unter Kontrolle, der entweder selbst scorte oder für die Teamkollegen leichte Abschlüsse kreierte. Die gab es für die Offense der Hausherren dagegen in der Anfangsphase gar nicht, zudem fielen die Würfe nicht (16:2 Cavs). Wood gab den Mavs nach seiner Einwechslung etwas Leben, Doncic war auch aufgrund bissiger Defense von Stevens nicht so dominant wie gewohnt. Dafür hätte es nach dem ersten Viertel aber auch schlimmer aussehen können, 26:19 für Cleveland.

Mitchell drangsaliert die Mavs - Comeback reicht nicht

Die Verteidigung der Mavericks stand nun sicherer, offensiv wurde schonungslos jedes Mismatch mit Kevin Love attackiert. Dann nahm aber Mitchell das Heft wieder in die Hand, während Doncic einige Möglichkeiten am Ring liegen ließ. Mitchells heißes Händchen brachte Cleveland einen 17:0-Lauf ein, 10 Punkte davon gingen auf das Konto des 26-Jährigen. Mitchell stand in Halbzeit eins bereits bei 27 Zählern und 10/12 aus dem Feld, der Vorsprung wuchs auf +23 an, es ging mit 60:41 in die Kabinen.

Die Mavs starteten mit Bullock und Wood in die zweite Halbzeit anstelle von Dorian Finney-Smith (7, 2/8 FG) und Dwight Powell (4). Das tat zwar der Offense gut, doch es brauchte natürlich auch Doncic und mehr Intensität in der Defense, um sich wieder in Schlagdistanz zu robben. Der Slowene fand gegen Ende des dritten Viertels in seinen Rhythmus, erzielte 12 Mavs-Punkte in Folge, auch die Fans waren langsam wieder da. Der Rückstand schrumpfte in den einstelligen Bereich. Kurios: Die Mavs kassierten ein Technisches Foul, weil nur vier Spieler auf dem Court standen. 83:68 Cavs nach drei gespielten Vierteln.

Erneut verkürzte Dallas auf -9, doch erneut hatte Mitchell die Antwort in Form eines eiskalten Dreiers parat. Anschließend erhöhte Mobley mit mehreren Dunks, der Cavs-Vorsprung wuchs gut vier Minuten vor dem Ende wieder auf 17 Zähler an. Mitchell setzte mit seinem nächsten tödlichen Drive kurz darauf den Schlusspunkt, damit war die Luft raus. Coach Jason Kidd leerte die Bank, Sieg für die Cavs!

