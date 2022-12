NBA: Brooklyn Nets gewinnen Spitzenduell im Osten - Kevin Durant klettert auf All-Time-Scoring-Liste

Die Brooklyn Nets haben das Spitzenspiel im Osten gegen die Cleveland Cavaliers für sich entschieden. Beim 125:117-Sieg der Gäste kamen Kyrie Irving und Kevin Durant zusammen auf 64 Zähler, KD konnte zudem gleich mehrere persönliche Rekorde feiern.

Cleveland Cavaliers (22-13) - Brooklyn Nets (22-12) 117:125 (BOXSCORE)

Ein Eintrag in den NBA-Geschichtsbüchern musste Mitte des ersten Viertels angepasst werden: Kevin Durant überholte Tim Duncan (26.496 Punkte) und steht nun auf Rang 15 in der All-Time-Scoring-Liste. Da die Plätze 10-15 sehr nah beieinander liegen, könnte es KD noch in dieser Spielzeit in die Top 10 schaffen. Obendrein zog Durant bei den All-Time Dreierschützen an Kobe Bryant vorbei (1827 Dreier) und springt auf Platz 21.

Der Nets-Star spielte die ersten 12 Minuten durch und brachte prompt 12 Zähler aufs Scoreboard, auch Royce O'Neal erwischte einen heißen Start (10 Punkte, 4/5 FG). Der Defensiv-Spezialist bestätigte seine starke Form und konnte erneut auch als Distanzschütze überzeugen (2/3 3FG). 34:22 für Brooklyn nach dem ersten Abschnitt.

Im zweiten Viertel agierten die Cavaliers deutlich aggressiver und suchten immer wieder den Weg zum Korb für einfache Punkte. Diese zunehmende Aggressivität machte sich auch am defensiven Ende des Parketts bemerkbar, Mitte des Viertels gelangen Brooklyn in rund 5 Minuten nur zwei Punkte. Ein 16:4-Lauf der Gastgeber ließ die zwischenzeitliche 12-Punkte-Führung der Nets bis auf einen Zähler schrumpfen (43:44). Doch die Gäste antworteten ihrerseits mit einem 18:4-Lauf, so ging es für Brooklyn mit einer komfortablen Führung in die Pause (49:64).

Gala-Vorstellung von Darius Garland reicht nicht

Gleiches Bild im dritten Viertel, sobald die Cavs einen gewissen Rhythmus fanden und den Rückstand verkürzten, schlugen die Nets zurück. Ein 8:0-Lauf der Gastgeber mit zwei Dreiern von Mitchell wurde auf der anderen Seite durch zwei Durant-Triples nach einem Timeout wieder zunichtegemacht.

Darius Garland sorgte fast im zweiten Durchgang fast im Alleingang dafür, dass die Cavaliers lange im Spiel blieben (28 seiner 46 Punkte in 2. HZ). Sein Backcourt-Partner Donovan Mitchell blieb hingegen eher blass (16 Punkte, 5/16 FG). Durant sammelte rund zwei Minuten vor dem Ende sein sechstes Foul und wurde ejected, dies heizte die Fans noch einmal an. 44 Sekunden vor Schluss verkürzte Garland den Rückstand auf vier Zähler (117:121), doch auf der anderen Seite behielt Kyrie die Nerven an der Freiwurflinie und brachte den Sieg in trockene Tücher. Mit 32 Punkten (7/11 3FG) war er gemeinsam mit Durant Topscorer bei den Gästen.

Nach dem miserablen Saisonstart stehen die Nets nun bei neun Siegen in Folge, es ist die längste Siegesserie der bisherigen NBA-Saison, nur die Celtics und Bucks kamen jeweils auch auf neun Siege in Serie. Zudem ist es Brooklyns erste Neun-Spiele-Siegesserie seit dem Franchise-Rekord von 14 gewonnen Partien in Folge aus dem Jahr 2006.

NBA: Die Stats-Leader bei Cavs vs. Nets