NBA News: Verhindert die Liga die Anstellung von Ime Udoka bei den Brooklyn Nets?

Die Brooklyn Nets haben weiterhin keinen neuen Head Coach nach der Entlassung von Steve Nash. Der suspendierte Celtics-Coach Ime Udoka galt als heißester Kandidat, doch es gibt offenbar Gegenwind gegen eine Anstellung.

Wie Marc Stein (Substack) berichtet, gibt es "mächtige Stimmen", die Nets-Besitzer Joe Tsai davon abbringen wollen, dass dieser Udoka für die Nets verpflichtet. Es lässt sich an dieser Stelle nur spekulieren, wer damit gemeint sein könnte. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass diese Gegenstimme von Seiten der NBA kommt.

Nach all dem Drama um den Antisemitismus-Skandal von Kyrie Irving würde es erneut ein schlechtes Licht auf die Nets werfen, wenn diese einen Coach einstellen würden, der erst vor wenigen Wochen von den Boston Celtics suspendiert wurde. Udoka wird vorgeworfen, dass er mehrfach "geschmacklose Kommentare" gegenüber ihm unterstellten Mitarbeiterinnen tätigte.

Derzeit leitet Interim-Coach Jacque Vaughn die Geschicke der Nets, nachdem Nash am Dienstag gefeuert wurde. Zunächst wurde gemeldet, dass Udoka, der einst als Assistent Coach in Brooklyn arbeitete, bereits in den Startlöchern stehe. GM Sean Marks ruderte am Freitag aber bereits zurück: "Ich glaube, dass dies erst einmal kein Thema ist", sagte der General Manager bei einer PK rund um die Posse um Irving.

Udoka ist bislang jedoch der einzige Name, der in Brooklyn gehandelt wurde. Ex-Jazz-Coach Quin Snyder soll intern gehandelt worden sein, Kontakt zum 56-Jährigen soll es aber noch keinen geben. So ist es möglich, dass Vaughn, der bereits nach der Entlassung von Kenny Atkinson für zehn Spiele als Coach einsprang, die Saison mit den Nets beenden könnte.