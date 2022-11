NBA Gerüchte: Wächst bei Nets-Star Kevin Durant der Frust wegen Ben Simmons?

Sowohl bei Kevin Durant als auch bei den Brooklyn Nets generell wächst angeblich der Frust über die bisherigen Auftritte von Ben Simmons. Dass der Guard verletzungsbedingt aktuell erneut nicht zur Verfügung steht, soll bei KD ebenfalls für Stirnrunzeln sorgen.

Das geht aus einem Bericht von Adrian Wojnarowski (ESPN) hervor. Demnach sei Simmons eine "Quelle der Frustration" bei Durant sowie anderen, nicht genannten Mitgliedern der Nets-Organisation. Einerseits, weil er nicht regelmäßig für Brooklyn auf dem Court steht. Andererseits, so Woj, weil Simmons "gezeigt hat, dass er noch weit davon entfernt ist, ein wirkungsvoller Spieler zu sein."

Der 26-Jährige kam im Februar als Teil des Trade-Pakets für James Harden nach New York City, doch vergangene Saison konnte er aufgrund von Rückenproblemen kein Spiel im Nets-Trikot absolvieren. Nun macht ihm eine Knieblessur zu schaffen, Simmons hat die vergangenen vier Spiele der Nets verpasst.

In seinen ersten sechs Auftritten zum Saisonstart konnte der ehemalige All-NBA-Guard nicht überzeugen. Im Schnitt legte er nur 6,2 Punkte, 7,3 Assists und 6,5 Rebounds bei 44,1 Prozent aus dem Feld auf. Vor allem seine fehlende Aggressivität in der Offense wurde dabei kritisiert, auch defensiv zeigte sich der dreifache All-Star noch rostig.

Nach dem desaströsen Saisonstart der Nets (1-5) musste Head Coach Steve Nash seinen Hut nehmen, anschließend wurde die Franchise von der Unruhe um Kyrie Irving und dessen Tweet mit einem Link zu einem antisemitischen Film überschattet. Mittlerweile hat Brooklyn ohne den suspendierten Irving die Bilanz immerhin auf 4-6 aufgebessert.

Laut Wojnarowski herrsche bei den Nets dennoch etwas die Sorge, dass Durant in Anbetracht des Chaos seine Trade-Forderung aus dem Sommer wiederholen könnte. Aber: "Ich glaube nicht, dass er das aktuell in Betracht zieht." Stattdessen soll Brooklyn auf dem Trade-Markt auf der Suche nach zusätzlichem Shooting sein - in Gesprächen mit einem West-Executive soll dabei auch der Name Ben Simmons gefallen sein.