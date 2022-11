NBA News: Freiwurf-Ärger in Philadelphia - kurioser Vorfall zwischen Bucks-Star Giannis Antetokounmpo und Montrezl Harrell

Im Anschluss an den Statement-Sieg der Philadelphia 76ers über die Milwaukee Bucks kam es auf dem Court zu einem kuriosen Zwischenfall. Bucks-Star Giannis Antetokounmpo wollte eine Extra-Schicht an der Freiwurflinie einlegen, geriet allerdings mit Sixers-Backup Montrezl Harrell und Sixers-Mitarbeitern aneinander.

"Ich wollte nie respektlos sein in irgendeiner Form", stellte Antetokounmpo schließlich klar, als er sich über eine Stunde nach der 102:110-Niederlage seiner Bucks zu den Vorfällen äußerte. "Das war einfach ein unglücklicher Vorfall, der heute passiert ist."

Antetokounmpo (25 Punkte, 14 Rebounds) hatte gegen die Sixers erneut enorme Probleme von der Freiwurflinie, er traf gerade einmal 4 seiner 15 Versuche. Am Mittwoch gegen die Cavs versenkte er nur 4/11 Freiwürfen. Daher entschied sich der Grieche, nach der Partie auf dem Court der Sixers an seinen Freiwürfen zu arbeiten.

Das kam bei den Hausherren aber offenbar nicht sonderlich gut an. Nachdem Giannis sieben Freiwürfe in Folge getroffen hatte, kam Harrell von der Seite des Courts und klaute dem Bucks-Star den Ball. "Das ist nicht Scheiß-Milwaukee", soll Harrell laut The Athletic gerufen haben. Der Sixers-Backup weigerte sich, den Ball wieder herzugeben, auch nach einer Diskussion mit Thanasis Antetokounmpo - in der Harrell dem älteren Bruder von Giannis angeblich gedroht haben soll.

"Sie sagten mir, das sei ihr Court und ich solle gehen. Ich wollte nur noch drei weitere Freiwürfe werfen", erklärte Giannis die Situation aus seiner Sicht. "Ich war sehr überrascht, dass sie mir den Ball weggenommen haben. Ich finde das sehr unprofessionell. Ich würde einem professionellen Athleten niemals den Ball wegnehmen, wenn er versucht, seinen Job zu erledigen."

Antetokounmpo holte sich im Anschluss zwei neue Bälle, doch als er wieder an der Freiwurflinie stand, hatte ein Sixers-Mitarbeiter eine große Leiter in der Zone platziert, um Kameras von der Korbanlage abzubauen. Nach einer Diskussion zwischen dem Mitarbeiter und dem zweifachen MVP schubste Antetokounmpo die Leiter zur Seite, sodass sie krachend auf den Boden fiel. Anschließend beendete er seine Freiwurfroutine und ging zurück in die Bucks-Kabine.

"Ich wollte die Leiter nicht umschubsen", meinte Giannis später. "Ich weiß aber nicht, ob ich mich entschuldigen muss. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe. Ich denke, es ist mein gutes Recht, nach einem schrecklichen Abend an der Freiwurflinie an meinen Fähigkeiten zu arbeiten. Das würde wohl jeder in meiner Position nach so einem Spiel machen wollen."

Eine offizielle Stellungnahme der Sixers blieb nach den Vorfällen aus, Harrell aber schrieb auf Twitter: "Stellt sicher, dass ihr die komplette Geschichte bekommt. Ich habe den Mann gefragt, ob er den Court verlassen kann, damit ich ein Workout machen kann, bevor sie den Court wechseln müssen. Er hat mich ignoriert, das bekommst du dafür. Respekt ist Respekt."

Die Bucks und Sixers treffen erst im März und April wieder aufeinander, beide Male in Milwaukee. Der Champion von 2021 steht aktuell mit einer Bilanz von 11-4 auf dem zweiten Platz im Osten, die Sixers belegen Rang acht (8-7).