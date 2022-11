NBA Mailbag nach dem ersten Saisonviertel 2022/23: Wir beantworten Eure Fragen!

Der neue NBA Mailbag steht vor der Tür - dafür brauchen wir Eure Fragen! Fast ein Viertel der neuen Saison ist bereits in den Büchern, höchste Zeit also für ein Zwischenfazit. Was wollt Ihr wissen?

Während im Westen noch komplettes Chaos herrscht und die Top 10 nur drei Siege trennt, hat sich in der Eastern Conference bereits eine kleine Elite herauskristallisiert. Aber: Es kann natürlich noch viel passieren.

Letztlich ist es immer noch relativ früh in der Saison, bald werden sicherlich die ein oder anderen Teams auf dem Trade-Markt nachbessern. Ab dem 15. Dezember dürfen bekanntlich auch die Spieler getradet werden, die im Sommer neue Verträge unterschrieben haben.

Bevor es auf dem Trade-Markt zur Sache geht, wollen wir aber wissen, welche NBA-Themen Euch aktuell beschäftigen. Eure Fragen für den neuen Mailbag rund um die Association könnt Ihr wie gewohnt hier in die Kommentare schreiben oder Ihr könnt bei Twitter Ph_Jakob direkt anhauen.

In dieser Woche liefert SPOX dann wieder die Antworten auf eine Auswahl der besten Fragen. Im Voraus sagen wir schon mal herzlichen Dank!