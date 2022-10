NBA News: Victor Wembanyama glänzt erneut - NBA-Stars schwärmen vom potenziellen Top-Pick

Der Hype um Victor Wembanyama wächst weiter. Der Franzose machte auch im zweiten Spiel gegen G-League Ignite eine überragende Partie und bekam dafür Lob von allen Seiten.

Der wahrscheinliche Top-Pick im kommenden Draft führte sein Team Metropolitans 92 mit 36 Punkten, 11 Rebounds sowie 4 Blocks zu einem 112:106 gegen die G-League Ignite. Konkurrent Scoot Henderson konnte sich dagegen nicht empfehlen, der Guard verletzte sich bei einer Kollision mit Wembanyama früh am Knie und musste in der Folge zuschauen.

So gehörte Wemby die Show alleine und der 18-Jährige nutzte dies voll aus. Lange Distanzwürfe, Dreier aus dem Dribbling im Fallen, Spinmoves, Attacken mit der linken Hand - Wembanyama zeigte auch im zweiten Spiel in Las Vegas sein volles Arsenal und bestätigte damit auch die Worte von LeBron James, der den 2,24-Meter-Mann am Vortag als Alien bezeichnet hatte.

"Es ist eine Ehre, dass solche Spieler in so hohen Tönen von mir sprechen", sagte Wembanyama nach der Partie. "Es verändert sich für mich aber nichts. Ich muss fokussiert bleiben. Noch habe ich nichts erreicht."

Wembanyama: Große Worte von Curry und Durant

Wembanyama wird nun mit seinem Team nach Frankreich zurückkehren und dort die Saison fortsetzen. Der Agent des Youngsters bestätigte gegenüber Adrian Wojnarowski (ESPN) noch einmal, dass es keine Bestrebungen gebe, Wembanyama aus dem Verkehr zu ziehen.

Alles in allem war der Trip für den Big Man laut eigener Aussage ein großer Erfolg, nicht zuletzt weil auch andere NBA-Stars ins Schwärmen gerieten. "Sein Talent und seine Fähigkeiten zaubern mir ein Lächeln aufs Gesicht", sagte Kevin Durant, als er nach dem möglichen Top-Pick gefragt wurde. "Die Liga bekommt ein Problem, wenn er endlich da ist. Ich will unbedingt sehen, was die Zukunft für ihn bringt."

Auch Stephen Curry schloss sich seinem ehemaligen Teamkollegen an: "Er ist wie ein Spieler, den man bei NBA2K erstellt. Ich meine diese Point Guards, die über 2,13 Meter groß sind. Es fühlt sich wie ein Cheat Code an. Er hat viel Talent und es macht Spaß, ihm zuzusehen."