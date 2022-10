NBA News: New Orleans Pelicans verlängern vorzeitig mit Larry Nance Jr.

Die New Orleans Pelicans haben sich mit Larry Nance Jr. auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der Big bleibt damit genau wie der restliche Kern des Teams bis 2025 an die Franchise gebunden.

Das bestätigte der Agent von Nance Jr., Mark Bartelstein, gegenüber ESPN. Der neue Vertrag ist 21,6 Millionen Dollar schwer, insgesamt verdient der 29-Jährige in den kommenden drei Spielzeiten damit 31,3 Mio. Dollar.

Nance Jr. kam erst kurz vor der Trade Deadline als Teil des Deals für C.J. McCollum in den Big Easy und ging in sein letztes Vertragsjahr. Die Pelicans haben es in diesem Sommer aber geschafft, gleich mehrere Leistungsträger langfristig zu binden. Der Kern um Zion Williamson, Brandon Ingram, McCollum - der erst vor wenigen Tagen seinen Zahltag bekam - und nun Nance Jr. steht bis mindestens 2025 unter Vertrag.

Aufgrund einer Knieverletzung gab Nance Jr. erst im März sein Pelicans-Debüt, mit im Schnitt 7,3 Punkten und 4,3 Rebounds bei 55,1 Prozent Feldwurfquote hatte aber auch er seinen Anteil am starken Saisonendspurt der Pelicans. Im entscheidenden Play-In Game gegen die Clippers legte er 14 Punkte, 16 Rebounds und 4 Assists auf. Auch in den Playoffs zeigte er ordentliche Leistungen.

Vor allem als Small-Ball-Center von der Bank spielte Nance Jr. eine wichtige Rolle für die Pels, die offenbar weiterhin in dieser Rolle mit ihm planen. "Ich bin endlich gesund", sagte er zuletzt. "Gegen Ende der Saison habe ich immer noch die Meniskus-OP gespürt. Jetzt fühle ich mich wieder gut - besser als in den vergangenen Jahren."

Der Big geht in seine achte Saison in der NBA, zuvor lief er für die Lakers, Cavs und Trail Blazers auf. Über seine Karriere kommt der Erstrundenpick von 2015 (Nr. 27) auf 8,1 Punkte und 6,5 Rebounds pro Spiel bei 52,9 Prozent aus dem Feld.