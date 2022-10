NBA - Gründe für den Fehlstart der Philadelphia 76ers: Doch kein Contender? Die Gründe für den verkorksten Start

Die Philadelphia 76ers haben ihre ersten drei Spiele verloren. Das sorgt schon wieder für Unruhe, auch weil die Gründe für den Fehlstart so offensichtlich sind. Wackelt deswegen auch bald Head Coach Doc Rivers?

"Wir sind noch nicht bereit", fasste Sixers-Coach Doc Rivers den verkorksten Saisonstart seiner Mannschaft nach der Pleite gegen San Antonio zusammen. "Wir können noch keine Spiele gewinnen, das spüre ich. Auf uns wartet noch jede Menge Arbeit." Harter Tobak!

Dies wurde vor allem gegen die Spurs deutlich, die vor der Saison als eines der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Team der Liga galten. Diesen Titel halten nun die Sixers, die bereits zum Auftakt in Boston und gegen Milwaukee unterlagen. Wir gehen deswegen auf Ursachenforschung.

Philadelphia: Joel Embiid noch nicht in Form

Die 40 Punkte gegen San Antonio verzerren etwas das Bild, dennoch dürfte jedem klar sein, dass Joel Embiid noch nicht in dieser Saison angekommen ist. Gegen die Bucks blieb er in einer ganzen Halbzeit ohne Punkte, überhaupt trifft der zweimalige Zweite bei der MVP-Wahl bisher nur für ihn magere 45,3 Prozent aus dem Feld. Es fehlt an Rhythmus und das auf beiden Seiten des Feldes. Auch in der Defense wirkt der Kameruner einen Schritt langsamer als üblich.

Zuletzt wurde über die Folgen seiner Daumen-OP spekuliert, dabei ist es laut eigener Aussage der Fuß, genauer gesagt der Fersensporn, welcher Embiid zu schaffen macht. "Zuerst war es nur etwas schmerzhaft, doch dann wurde es immer schlimmer", berichtete Embiid. Dies war im Juli, danach konnte der Center über zwei Monate nicht trainieren. "Irgendwann konnte ich kaum mehr laufen. Nun geht es und ich brauche das nicht als Ausrede."

Auf seine Minuten hat sich das bisher nicht ausgewirkt, Embiid spielte stets seine 36 Minuten, baute gegen Ende gerade in den ersten beiden Spielen ab. Der Touch ist noch nicht da. Hinzu kommen bereits 12 Turnover, ein Rückfall in alte Zeiten. Embiid war stets anfällig dafür, bekam das aber besser in den Griff. In den ersten Spielen waren sie aber wieder da. Leichte Fehler beim Dribbling, zu ambitionierte Pässe oder aber Embiid trennte sich einfach zu spät vom Ball.

Dass Embiid darüber hinaus den Ball oft erst sehr spät in der Shotclock erhielt, verschärfte diese Probleme. Der Center wird sich steigern, es dürfte auf kurze Sicht die Baustelle sein, welche am leichtesten verschwinden wird. Derzeit hat der 27-Jährige ein negatives Net-Rating von -8,9, während seiner kompletten Karriere war es ansonsten stets (deutlich) positiv. Die Stichprobe dafür ist klein und zeigt, dass mit einem Embiid in Normalform die Sixers deutlich besser dastehen könnten.

Joel Embiid: Sein Net-Rating über die Jahre

Saison Net-Rating Sixers ohne Embiid Bilanz Sixers 2016/17 4,1 -7,8 28-54 2017/18 11,7 -1,8 52-30 2018/19 7,6 -3,5 51-31 2019/20 5,2 0,1 43-30 2020/21 12,0 0,1 49-23 2021/22 7,9 -3,6 51-31 2022/23 -8,9 -4,1 0-3

Philadelphia 76ers: Zu viel Harden, zu wenig Maxey

Ebenso ein Teil der Wahrheit ist, dass Embiid bisher weniger Touches erhielt. Der Grund dafür ist offensichtlich. Bisher sehen die Sixers mehr wie ein Harden-Team aus. Der 33-Jährige wirkt deutlich fitter als noch im Vorjahr, die Oberschenkelprobleme sind offensichtlich Geschichte. Das ist eine gute Nachricht für Philly, gleichzeitig muss eine bessere Balance gefunden werden.

So hält Harden den Ball für fast elf Sekunden pro Possession, das ist grob gesagt die halbe Shot Clock und ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr. Für den Moment ist es Phillys beste Offense, doch wenn die Sixers im Titelrennen ein Wörtchen mitreden wollen, wird das nicht reichen. Es ist dennoch gut zu wissen, dass Harden wieder besser zum Korb kommt und endlich auch wieder mehr Midrange Game zeigt (bisher 7/10 FG). Nur bei der Dosierung besteht Luft nach oben.

Das sind nicht mehr die Houston Rockets, die so designt wurden, dass sich alles um Harden dreht. Embiid ist einer der besten Offensiv-Center der Liga, dazu gibt es mit Tobias Harris oder Tyrese Maxey weitere Spieler, die für sich selbst kreieren können und mehr als nur reine 3-and-D-Rollenspieler sind. Vor allem Maxey leidet unter der Harden-Zentrierung, seine Stärken kommen kaum zur Geltung.

Der 21-Jährige ist dann am besten, wenn er eine nicht sortierte Defense attackieren kann, allerdings spielt im Moment niemand langsamer als Philadelphia. Dazu erhält Maxey auch im Halbfeld nur selten die Gelegenheit, aus der Bewegung zu penetrieren. Die Folge ist, dass es Maxey mit seinen wenigen Möglichkeiten zu oft erzwingen möchte. Auch er hatte bereits mehrere Possessions, in welchen er den Ball einfach fliegen ließ, obwohl kein anderer Sixer den Ball zuvor berührt hatte.