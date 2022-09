NBA News - Luka Doncic über Ambitionen der Mavs: Brauche keinen All-Star an meiner Seite

Luka Doncic erreichte im Vorjahr mit den Dallas Mavericks die Conference Finals, in dieser Saison könnte es schwieriger werden. In einem Interview mit ESPN gab Doncic aber an, dass Dallas keinen weiteren All-Star brauche, um den Erfolg der Vorsaison zu wiederholen. Die Ziele wurden zudem noch einmal höher gesteckt.

Als Doncic von Malika Andrews (ESPN) bei NBA Today gefragt wurde, ob Dallas einen weiteren All-Star an seiner Seite benötige, um eine Meisterschaft zu gewinnen, verneinte Doncic dies und führte aus: "Wir haben gute Spieler in unserem Team. Viele davon werden unterschätzt, über sie sollte mehr gesprochen werden."

Auf Nachfrage ging der Slowene mehr ins Detail. "An erster Stelle steht Dorian Finney-Smith. Er ist einer der besten Verteidiger und wenn er offen steht, dann macht er auch seine Würfe. Spencer Dinwiddie wird eine große Rolle haben. Dazu ist Christian Wood neu bei uns, aber ich denke, dass er sehr wichtig für uns werden wird."

Als Ziel für die anstehende Saison nannte Doncic das Erreichen der Finals, weil es der logische Schritt sei, nachdem die Mavs im Vorjahr erstmals seit 2011 wieder in den Conference Finals standen. "Ich weiß, dass das sehr, sehr schwer wird, aber wir müssen daran glauben", sagte Doncic. "Jeder muss daran glauben und wenn es das ganze Team tut, dann haben wir eine Chance."

Dabei helfen soll auch die schmerzhafte Erfahrung, die Doncic bei der EuroBasket in Deutschland machen musste. Als Titelverteidiger scheiterten die Slowenen überraschend im Viertelfinale an Polen. "Ich habe in dieser Zeit viel gelernt", erklärte der Superstar der Mavs. "Ich weiß nun, was es heißt, ein Anführer zu sein und anderen zu helfen. Ich weiß nun, wie ich mich zu verhalten habe und was ich nicht tun darf."