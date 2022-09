NBA News: Los Angeles Lakers unter anderem an Bojan Bogdanovic interessiert

Der Ausverkauf der Utah Jazz ist noch nicht beendet. Nach den Trades für Rudy Gobert und Donovan Mitchell könnten sich nun die Los Angeles Lakers weiter bei den Jazz bedienen. Auch die Phoenix Suns haben Interesse an Bojan Bogdanovic.

Wie Jeff Zilgitt von USA Today meldet, sollen sich die Lakers mit Bojan Bogdanovic, Mike Conley und auch Jordan Clarkson beschäftigen. Allerdings wollen die Lakers auch Cap Space für den Sommer 2023 behalten, was Trades für Conley und Clarkson erschweren dürfte.

Conley hat wie Clarkson noch Vertrag bis 2024, während der Deal von Bogdanovic 2023 ausläuft. In der kommenden Spielzeit kassiert der Kroate noch knapp 20 Millionen Dollar.

Bei einem Trade müssten die Jazz aller Voraussicht nach Russell Westbrook aufnehmen, da die Lakers keine Verträge im Bereich von Bogdanovic haben. Im Gegenzug müssten auch andere Spieler wie zum Beispiel Malik Beasley oder Nickeil Alexander-Walker mit involviert werden. Dazu würde Utah wohl nach den zwei verfügbaren Erstrundenpicks der Lakers (2027 und 2029) fragen.

Ebenfalls Interesse an Bogdanovic haben angeblich die Phoenix Suns. Das meldet der in Phoenix gut vernetzte John Gambadoro (Arizona Sports 98.7 FM). Laut ihm müssten die Suns mehrere Spieler sowie zukünftige Picks abgeben, um die Finger an Bogdanovic zu bekommen. Die Suns haben alle ihren eigenen Picks, dazu laufen unter anderem die Verträge von Jae Crowder, Dario Saric, Cameron Johnson, Torrey Craig und Damion Lee aus.

Bogdanovic könnte den Suns noch mehr Offense bringen, der Forward legte in der Vorsaison 18,1 Punkte, 4,3 Rebounds und 1,7 Assists bei 45,5 Prozent aus dem Feld und knapp 39 Prozent aus der Distanz auf. Der Kroate gilt weiter als einer der besten Schützen in der Liga.

Die Suns beendeten die vergangene Regular Season als bestes Team der NBA, schieden in den Playoffs aber bereits in der zweiten Runde überraschend gegen die Dallas Mavericks nach sieben Spielen aus.